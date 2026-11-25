Die Fluggesellschaft schnitt damit noch schwächer ab, als Analysten erwartet hatten. Die Treibstoffkosten kletterten trotz Absicherung mit Termingeschäften um elf Prozent auf 2,5 Milliarden Pfund.

Die Nachfrage erholte sich zudem vom Rückgang nach dem Ausbruch des Iran-Krieges nur langsam. Last-Minute-Buchungen zogen zwar an, damit ließ sich die schwächere Sommersaison aber nicht ausgleichen. EasyJet hat für das kommende Jahr 69 Prozent des Kerosinbedarfs im ersten Halbjahr gegen starken Preisanstieg abgesichert sowie 54 Prozent in der zweiten Jahreshälfte. Branchenkenner halten deshalb Preiserhöhungen für unvermeidbar.