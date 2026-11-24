Bei Nvidia berichten in einer ungewöhnlichen Führungsstruktur Dutzende Top-Manager direkt an Huang. Das macht es schwieriger, ihn auf dem Chefposten zu ersetzen.

"Es gibt einen Grund, warum wir keine Nachfolgeplanung haben", sagte Huang dem Magazin "Wired" zufolge bei einem Auftritt vor Mitarbeitern am Dienstag. "Es ist nicht, weil uns der Begriff unbekannt ist. Ich bin der am längsten amtierende Tech-Konzernchef in der Geschichte."