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Auch der Gesamtmarkt zeigte sich nach einer starken Erholung am Montag wieder schwach. Der Nasdaq-100-Index fiel in den ersten Handelsminuten um 2,1 Prozent auf 26.194,64 Punkte.
Anthropic ist am Donnerstag mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar (97,8 Milliarden Euro) ein Rekord-Börsengang gelungen. Die Anthropic-Aktie ist an ihrem ersten Börsentag mit starken Gewinnen und einem Kurs von 111,5 Dollar in den Handel gestartet. Die Kursgewinne schmolzen im Handelsverlauf allerdings wieder merklich ab, und auch am Freitag und Montag gab die Aktie weiter nach. Gegenüber dem Höchstkurskurs von gut 115 US-Dollar haben sich die Papiere bereits um rund 30 Prozent verbilligt.
Der Anthropic-Börsengang galt an den Börsen als wichtiger Lackmustest für das Anlegervertrauen in KI-Aktien. Zuletzt mehrten sich Ängste vor einer KI-Blase, überzogenen Mega-Investitionen in Rechenzentren und auch stärkeren Regulierungen der Branche nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Midterms. Dazu kamen der Skandal rund um Nvidia-Chef Jensen Huang und Spekulationen auf eine deutliche Zinserhöhung der US-Notenbank, unter der Tech-Aktien besonders leiden würden.
Der von vielen Anlegern erhoffte Stimmungswandel durch den Rekordbörsengang von Anthropic war bisher ausgeblieben. Der technologielastige Nasdaq-100-Aktienindex hatte allein am Donnerstag und Freitag - den ersten beiden Handelstagen der Anthropic-Aktie - 7,7 Prozent verloren. Der Index hat damit alle Gewinne der heurigen KI-Rally wieder aufgezehrt und steht wieder auf dem Niveau von Jahresbeginn. Am Montag bescherte die überraschende Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang dem Markt zwar eine deutliche Erholung, doch schon am Dienstag ging es wieder nach unten.