Auch der Gesamtmarkt zeigte sich nach einer starken Erholung am Montag wieder schwach. Der Nasdaq-100-Index fiel in den ersten Handelsminuten um 2,1 Prozent auf 26.194,64 Punkte.

Anthropic ist am Donnerstag mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar (97,8 Milliarden Euro) ein Rekord-Börsengang gelungen. Die Anthropic-Aktie ist an ihrem ersten Börsentag mit starken Gewinnen und einem Kurs von 111,5 Dollar in den Handel gestartet. Die Kursgewinne schmolzen im Handelsverlauf allerdings wieder merklich ab, und auch am Freitag und Montag gab die Aktie weiter nach. Gegenüber dem Höchstkurskurs von gut 115 US-Dollar haben sich die Papiere bereits um rund 30 Prozent verbilligt.