Das Ergebnis übertraf die Schätzungen der Analysten deutlich, die im Schnitt mit einem Anstieg um 4,3 Prozent gerechnet hatten. Remy Cointreau hob zudem sein Wachstumsziel für die operative Gewinnmarge im laufenden Geschäftsjahr an und stellte nun ein "solides" Plus in Aussicht.

Der Konzern präsentierte nach einer langen Flaute in der Branche zugleich neue Umsatz-, Gewinn- und Barmittelziele bis zum Geschäftsjahr 2031/32. "Mit Blick auf 2031/32 ist unser Anspruch klar: Wir wollen zu nachhaltigem Gewinnwachstum zurückkehren, die Rentabilität und den Mittelzufluss dauerhaft verbessern und einen widerstandsfähigeren Konzern aufbauen, der seinen Kurs selbst bestimmt", erklärte Konzernchef Franck Marilly.