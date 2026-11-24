Der Schritt belastete die zuletzt gut gelaufene Aktie. Im frühen Handel gab das im deutschen Aktienindex SDax gelistete Papier bis zu 4 Prozent auf 21,35 Euro nach. Bis zum Mittag konnte die Springer-Nature-Aktie das Minus aber eindämmen - der Kurs lag mit 22,10 Euro um rund 1 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag. In der Vorwoche hatten die Aktien mit 23,55 Euro ein Hoch seit mehr als einem Jahr markiert, doch davon sind sie schon wieder etwas zurückgefallen. Vom Rekordtief im März waren die Titel bis Mitte November um 60 Prozent angezogen.

Das Angebot der Platzierung war laut Marktteilnehmern um ein Fünftel vergrößert worden. Zunächst war nämlich eigentlich von etwa 125 Millionen Euro beziehungsweise rund 5,5 Millionen Aktien die Rede gewesen, die in einem beschleunigten Verfahren veräußert würden. Laut einem Händler wurden 3,4 Prozent der Springer-Anteile für 21,10 Euro je Aktie verkauft.