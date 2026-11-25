Vor allem die Exporte und die Umsätze im Einzelhandel entwickelten sich zuletzt schwächer als zunächst angenommen. "Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im dritten Quartal 2026 ab", sagte die Präsidentin des Statistikamtes, Ruth Brand. Die deutsche Bundesregierung erwartet für 2026 ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. Es soll sich im kommenden Jahr auf 1,1 Prozent verlangsamen.

Die privaten Konsumausgaben legten im Sommer um 0,1 Prozent zu. Die deutschen Exporte sanken insgesamt um 1,0 Prozent zum Vorquartal, wobei etwa weniger Kraftfahrzeuge, chemische Erzeugnisse sowie Metalle ins Ausland geliefert wurden. Die Investitionen in Ausrüstungen – vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – gingen sogar um 3,5 Prozent zurück. "Die in der ersten Jahreshälfte zu beobachtende Abwärtsdynamik bei den Ausrüstungsinvestitionen verstärkte sich damit", betonten die Statistiker. Auch die Bauinvestitionen gingen um 0,3 Prozent zurück.