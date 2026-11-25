Vor allem die Exporte und die Umsätze im deutschen Einzelhandel entwickelten sich im September schwächer als erwartet. "Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im 3. Quartal 2026 ab", schrieb Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

So sanken die deutschen Exporte, die im ersten Halbjahr robust gewachsen waren, im dritten Quartal leicht um ein Prozent. Unter anderem wurden weniger Autos und Autoteile, Chemie-Erzeugnisse sowie Metalle ins Ausland exportiert. Zudem wuchsen die Konsumausgaben der Verbraucher in Zeiten gestiegener Inflation kaum. Sie hielten sich bei Nahrungsmitteln und Energieprodukten wie Sprit zurück. Die Folgen des Iran-Kriegs kämen nun deutlicher zutage, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. "Die privaten Haushalte öffneten ihre Geldbörse nur zögerlich."