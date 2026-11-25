von
Weil die LEG-Aktien billiger sind als der anteilige Buchwert des Wohnungsunternehmens, sei in diesem Jahr daraus mit einem Milliardengewinn zu rechnen, erkärte Aroundtown. Mitte Oktober hatte Grand City einen Anteil von 20,04 Prozent gemeldet und erklärt, man könne bis auf 29,9 Prozent erhöhen.
Ab einem Anteil von 30 Prozent müsste GYC ein Pflichtangebot an die übrigen LEG-Aktionäre abgeben. Aroundtown hält 85 Prozent an GYC. Das Unternehmen ist bisher vor allem als Gewerbeimmobilien-Investor aktiv und will mit dem LEG-Einstieg stärker ins Wohnungsgeschäft einsteigen.
Zum Jahreswechsel bekommt Aroundtown eine neue Führung: Barak Bar-Hen werde nach sechs Jahren als Vorstandschef ausscheiden, bleibe dem Unternehmen aber als Berater erhalten. Sein bisheriger Stellvertreter Kamaldeep Manaktala, der seit fünf Jahren für Aroundtown arbeitet, und Finanzvorstand Jonas Tintelnot sollen künftig gemeinsam als Co-Vorstandschefs fungieren. Tintelnot behält auch seine bisherigen Aufgaben.