Weil die LEG-Aktien billiger sind als der anteilige Buchwert des Wohnungsunternehmens, sei in diesem Jahr daraus mit einem Milliardengewinn zu rechnen, erkärte Aroundtown. Mitte Oktober hatte Grand City einen Anteil von 20,04 Prozent gemeldet und erklärt, man könne bis auf 29,9 Prozent erhöhen.

Ab einem Anteil von 30 Prozent müsste GYC ein Pflichtangebot an die übrigen LEG-Aktionäre abgeben. Aroundtown hält 85 Prozent an GYC. Das Unternehmen ist bisher vor allem als Gewerbeimmobilien-Investor aktiv und will mit dem LEG-Einstieg stärker ins Wohnungsgeschäft einsteigen.