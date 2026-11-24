Analysten der Bank JPMorgan rechnen für 2027 mit einer Verdoppelung der weltweiten Investitionen in KI-Infrastruktur auf 1,4 Billionen Dollar.

Die Erlöse haben sich den Angaben zufolge auf 54,9 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Auf dieser Basis hob Dell die Gesamtjahresziele zum zweiten Mal binnen weniger Monate an. "Wir erwarten ein Umsatzplus von 78 Prozent auf 202 Milliarden Dollar", sagte Clarke. "Der Auftragseingang für KI-Produkte hat ein Rekordhoch von 132,3 Milliarden Dollar erreicht." Dell ist einer der wichtigsten Anbieter von KI-Servern auf Basis von Nvidia-Chips.