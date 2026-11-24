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Analysten der Bank JPMorgan rechnen für 2027 mit einer Verdoppelung der weltweiten Investitionen in KI-Infrastruktur auf 1,4 Billionen Dollar.
Die Erlöse haben sich den Angaben zufolge auf 54,9 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Auf dieser Basis hob Dell die Gesamtjahresziele zum zweiten Mal binnen weniger Monate an. "Wir erwarten ein Umsatzplus von 78 Prozent auf 202 Milliarden Dollar", sagte Clarke. "Der Auftragseingang für KI-Produkte hat ein Rekordhoch von 132,3 Milliarden Dollar erreicht." Dell ist einer der wichtigsten Anbieter von KI-Servern auf Basis von Nvidia-Chips.
Dank strenger Kostenkontrolle vervierfachte sich der bereinigte Gewinn je Aktie nahezu auf einen Höchstwert von 9,45 Dollar, ergänzte Finanzchef David Kennedy. Da gleichzeitig der Barmittelzufluss gestiegen sei, habe der Verwaltungsrat einer Aufstockung der Aktienrückkäufe um 25 Milliarden Dollar zugestimmt. Für das laufende Quartal stellte Dell ein Umsatzwachstum von 69 Prozent auf 56,3 Milliarden Dollar und ein Gewinnplus von 116 Prozent auf 8,40 Dollar je Aktie in Aussicht.
Der Dell-Rivale Hewlett-Packard Enterprise (HPE) verbuchte im abgelaufenen Quartal zwar ein überraschend deutliches Umsatzplus von 50 Prozent auf 14,55 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge schrumpfte dagegen um mehr als zwei Prozentpunkte. HPE-Aktien brachen daraufhin im regulären US-Handel um mehr als 16 Prozent ein und gaben damit ihre Kursgewinne vom Montag wieder ab.