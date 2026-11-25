Für die Zeit bis 2029 fasst Vorstandschef Clemens Jungsthöfel einen weiteren Anstieg des operativen Gewinns (Ebit) um jährlich mindestens fünf Prozent ins Auge. Der Überschuss soll noch stärker zulegen.

"Mit unserem schlanken und diversifizierten Geschäftsmodell sind wir auch für ein herausforderndes Marktumfeld sehr gut aufgestellt", sagte Jungsthöfel. "Auf dieser Basis wollen wir unser Ergebnis kontinuierlich weiter steigern und blicken damit optimistisch auf das kommende Jahr."