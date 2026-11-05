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Der Schweizer Telekomkonzern Swisscom hat nach einem Gewinnplus in den ersten neun Monaten seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das operative Ergebnis sei bis September um 1,5 Prozent auf 3,83 Mrd. Franken (4,17 Mrd. Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Der operative freie Cashflow sei um 11,5 Prozent auf 1,79 Mrd. Franken geklettert.
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Der Umsatz sei hingegen um 2,1 Prozent auf 10,94 Mrd. Franken geschrumpft, wobei es bei den Telekomdienstleistungen in der Schweiz und in Italien eine positive Dynamik gegeben habe. Für das Gesamtjahr erwarte Swisscom weiterhin ein steigendes operatives Ergebnis und einen steigenden operativen freien Cashflow.
ARCHIVBILD ZUR GEWINNSTEIGERUNG DER SWISSCOM IM JAHR 2016, AM MITTWOCH, 8. FEBRUAR 2017 - The Swisscom logo pictured in a Swisscom Shop of the telecommunications provider Swisscom AG on Bubenbergplatz Square in Bern, Switzerland, on July 2, 2015. (KEYSTONE/Christian Beutler).