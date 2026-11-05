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Der Schweizer Telekomkonzern Swisscom hat nach einem Gewinnplus in den ersten neun Monaten seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das operative Ergebnis sei bis September um 1,5 Prozent auf 3,83 Mrd. Franken (4,17 Mrd. Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Der operative freie Cashflow sei um 11,5 Prozent auf 1,79 Mrd. Franken geklettert.

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