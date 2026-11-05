©AFP, CHARLY TRIBALLEAU, APA
Angetrieben von einer anziehenden Inlandsnachfrage ist der japanische Dienstleistungssektor im Oktober leicht gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg von 51,3 Punkten im Vormonat auf 51,7 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Donnerstag in seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Werte über der Marke von 50 deuten auf Wachstum hin. Die Nachfrage aus dem Ausland blieb jedoch schwach.
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Der Composite-Index, der auch die Industrie umfasst, gab hingegen von 52,3 auf 52,1 Zähler nach. Grund dafür war eine schwächere Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe, die das Wachstum im Dienstleistungssektor bremste.
(FILES) This photo taken on July 19, 2021 shows a Japanese flag flying at the summit of Mount Fuji, some 70 kilometres (43 miles) west of the capital Tokyo. Japan enacted a law on July 17, 2026 that criminalises damaging the national flag, as Prime Minister Sanae Takaichi pushes forward with her conservative agenda despite worries over freedom of expression. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP)