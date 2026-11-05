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Angetrieben von einer anziehenden Inlandsnachfrage ist der japanische Dienstleistungssektor im Oktober leicht gewachsen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg von 51,3 Punkten im Vormonat auf 51,7 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Donnerstag in seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Werte über der Marke von 50 deuten auf Wachstum hin. Die Nachfrage aus dem Ausland blieb jedoch schwach.

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