Getragen worden sei das Geschäft von einer hohen Nachfrage. Der Auftragseingang sei um rund 30 Prozent auf 2,8 Gigawatt geschnellt. Auch Bestellungen aus den USA und Neuseeland hätten die Entwicklung angetrieben, so Blanco. Der Umsatz stieg um gut 28 Prozent auf rund 2,2 Mrd. Euro. Für das Gesamtjahr 2026 peilt der Vorstand nun eine operative Marge (EBITDA-Marge) von 11,5 bis 12,5 Prozent an. Bisher war das Ziel 8,0 bis 11,0 Prozent gewesen. "Unsere Prognose liegt damit am oberen Ende unseres mittelfristigen Zielkorridors", betonte Blanco.