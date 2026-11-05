Obwohl der Umsatz wegen des Preiskampfs in der Branche um drei Prozent auf 31,2 Milliarden Dollar sank, zehrten die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung einen geringeren Anteil der Einnahmen auf. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich entsprechend von 77,6 auf 77,3 Prozent. Dennoch ging der Gewinn der Sparte um sechs Prozent zurück.

Mehr als ausgeglichen wurde der Rückgang von einem Gewinnsprung in der Lebensrückversicherung. Deren Überschuss stieg um 43 Prozent, nachdem die Swiss Re in der Sparte ein Jahr zuvor hohe Wertkorrekturen vorgenommen hatte. Für 2026 hat sich das Management einen Gewinn von mindestens 4,5 Mrd. Dollar zum Ziel gesetzt.