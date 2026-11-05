Deshalb müsse die künftige Aufstellung entsprechend verschlankt werden. Ob das "Transform4 Future" genannte Programm auch Stellenstreichungen umfasst, ließ Schmitz zunächst offen. Die Maßnahmen sollen zwischen 2028 und 2030 umgesetzt werden.

Bei Siemens Healthineers läuft bereits ein Sparprogramm als Reaktion auf die US-Zölle, die das Unternehmen im Jahr mit rund 400 Mio. Euro belasten. Dieses Programm soll die Kosten um 200 Mio. Euro senken, Preiserhöhungen sollen weitere 200 Mio. Euro bringen.