Auch für die Sparten mit Bildsensoren für Smartphones und das Musikgeschäft zeigte sich der Konzern optimistischer. Weitere Fantasie für das Spielegeschäft liefert der mit Spannung erwartete Start von "Grand Theft Auto VI" am 19. November. Gleichzeitig kämpft der PlayStation-Hersteller allerdings wie die gesamte Branche mit höheren Preisen für Speicherchips, die durch den KI-Boom angeheizt werden. Sony hatte bereits im Juli mitgeteilt, sich die für das geplante Verkaufsvolumen in diesem Jahr benötigte Menge an Speicherchips gesichert zu haben. Im zweiten Quartal verkaufte Sony 2,6 Millionen Einheiten der PlayStation 5, verglichen mit vier Millionen im Vorjahreszeitraum.