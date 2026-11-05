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Spider-Man lässt bei Sony die Kasse klingeln

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Sony übertraf die Erwartungen der Analysten
 © MICHAEL LOCCISANO, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Gute Geschäfte mit Videospielen und Filmen haben dem japanischen Unterhaltungskonzern Sony ein glänzendes Quartal beschert. Der Betriebsgewinn kletterte im zweiten Quartal um 45 Prozent auf 622,3 Milliarden Yen (3,49 Mrd. Euro), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Maßgeblich trug dazu der Kino-Hit "Spider-Man: Brand New Day" bei. Sony übertraf die Erwartungen der Analysten und hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr um neun Prozent an.

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Auch für die Sparten mit Bildsensoren für Smartphones und das Musikgeschäft zeigte sich der Konzern optimistischer. Weitere Fantasie für das Spielegeschäft liefert der mit Spannung erwartete Start von "Grand Theft Auto VI" am 19. November. Gleichzeitig kämpft der PlayStation-Hersteller allerdings wie die gesamte Branche mit höheren Preisen für Speicherchips, die durch den KI-Boom angeheizt werden. Sony hatte bereits im Juli mitgeteilt, sich die für das geplante Verkaufsvolumen in diesem Jahr benötigte Menge an Speicherchips gesichert zu haben. Im zweiten Quartal verkaufte Sony 2,6 Millionen Einheiten der PlayStation 5, verglichen mit vier Millionen im Vorjahreszeitraum.

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 27: The Amazing Spider-Man balloons floats the route during 2025 Macy's Thanksgiving Day Parade on November 27, 2025 in New York City. Michael Loccisano/Getty Images/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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