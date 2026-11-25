"Gas kann dort künftig schneller eingespeichert und bei Bedarf schneller bereitgestellt werden", sagte Uniper-Chef Michael Lewis bei einem Besuch mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf dem Standortgelände. Außerdem werde das Volumen des Erdgasspeichers erhöht und eine Speicherung auch von Wasserstoff erforscht.

Der seit 1975 betriebene Gasspeicher Bierwang zählt nach Unternehmensangaben zu den größten in Deutschland. In 1.500 Meter tiefen Sandsteinschichten können derzeit bis zu 820 Millionen Kubikmeter Gas gespeichert werden. Uniper will dieses Volumen um 40 Millionen Kubikmeter steigern, was dem Jahresbedarf von 20.000 Einfamilienhäusern entspreche. Bisher können stündlich 0,8 Millionen Kubikmeter Gas hineingeleitet oder 1,2 Millionen Kubikmeter entnommen werden. An einem Wintertag reicht das Uniper zufolge rechnerisch für drei Millionen Einfamilienhäuser. Die so genannte Ein- und Ausspeicherleistung soll mit einer neuen Verdichtereinheit gesteigert werden. Mit der Modernisierung der Anlage will Uniper auch deren Emissionen der klimaschädlichen Gase Kohlendioxid und Methan verringern.