Der Maurerroboter WLTR, ausgesprochen "Walter", wurde am Dienstag erstmals in Italien in den Filmstudios Cinecittà in Rom vorgestellt. Das System überträgt digitale Wandplanungen in automatisierte Maurerarbeiten. Dabei greift ein mechanischer Arm kompatible Ziegelblöcke, hebt sie an und positioniert sie entsprechend dem digitalen Bauplan. Bei geeigneten Bauprojekten kann WLTR nach Unternehmensangaben bis zu 90 bis 95 Prozent der vorgesehenen Arbeitsschritte übernehmen.

Der Roboter ist bereits in sieben europäischen Ländern im Einsatz. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 arbeitete er auf 62 Baustellen und errichtete insgesamt 19.099 Quadratmeter Mauerwerk. In Italien soll die Technologie als Dienstleistung für die robotergestützte Ausführung von Mauerarbeiten angeboten werden. Im ersten Halbjahr 2027 will Wienerberger zunächst Pilotbaustellen finden. Gesucht würden insbesondere Bauunternehmen, die Innovationsbereitschaft und Experimentierfreude mitbrächten, sagte Robert Lang, Geschäftsführer von Wienerberger Italien.