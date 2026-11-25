Entscheidend für den Produktionsanstieg wird vor allem die Einführung einer günstigeren Batterie für den elektrischen Fiat 500 sein, berichtete die Mailänder Wirtschaftszeitung "Milano e Finanza". Der Autobauer will das Modell künftig mit einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) ausstatten. Die Technologie gilt als kostengünstiger als die bisher verwendete Batterielösung. Zugleich soll sie die Reichweite des elektrischen Kleinwagens erhöhen und damit dessen Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Wann genau die Produktion der neuen Version beginnt, ist allerdings noch offen.

Die Hoffnung auf eine Belebung des Werks ist groß. Allerdings hatte sich bereits die Einführung der Hybridversion als weniger erfolgreich erwiesen als erwartet. Obwohl Stellantis die Produktion der Fiat 500 Hybrid im November 2025 aufgenommen hatte, blieb die Nachfrage im laufenden Jahr deutlich hinter den Erwartungen des Konzerns zurück.