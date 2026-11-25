Seit Dienstagnachmittag steht der Goldpreis unter Verkaufsdruck und hat etwa vier Prozent eingebüßt. Mit den jüngsten Verlusten hat der Goldpreis die Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben und die Talfahrt der vergangenen Wochen fortgesetzt. Seit Beginn des Monats hat das Edelmetall etwa zehn Prozent an Wert verloren.

Am Markt gelten Inflationssorgen und die damit verbundene Spekulation auf steigende Leitzinsen großer Notenbanken als wichtigste Belastungsfaktoren für den Goldpreis. Eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gilt inzwischen als nahezu sicher. Höhere Zinsen belasten in der Regel die Nachfrage nach Gold, das selbst keine Zinsen abwirft.