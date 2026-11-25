Dem Beamten zufolge sind neben der Europäischen Union betroffen: China, die Schweiz, Bangladesch, Kambodscha, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand und Vietnam. Außerdem nehmen die USA Brasilien in den Blick - speziell den Import von Zucker und Flugzeugen. Bei letzterem solle eine bisherige Ausnahmeregelung aufgehoben werden, sodass eine Zusatzgebühr von zehn Prozent verhängt werden könnte.

Die Ankündigung erfolgte nach dem Abschluss einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken an. Washington wirft den betroffenen Partnern vor, unter anderem durch Subventionen eine von der realen Nachfrage abgekoppelte Produktion zu fördern und damit den US-Handel zu belasten. Die genauen Zollsätze sollten noch am Mittwoch im Amtsblatt der US-Regierung - dem Federal Register - veröffentlicht werden. Überprüft wurden insgesamt 16 Partner, bei Mexiko und Norwegen laufen die Untersuchungen noch, weshalb dort vorerst von Zöllen abgesehen wird.