Diese sehe vor, dass die Bank im Fall einer drohenden Insolvenz rekapitalisiert und saniert werde, sodass die Gruppe als Ganzes in restrukturierter Form weitergeführt werden könne. Den im Jahr 2025 eingereichten Stabilisierungsplan der UBS-Gruppe habe die Finma erstmals seit der Übernahme der CS wieder formell beurteilt und genehmigt.

Die Finma unterstützt die von der Schweizer Regierung vorgeschlagene Weiterentwicklung des gesetzlichen Kriseninstrumentariums. Sie setze sich dafür ein, dass neben der bevorzugten Abwicklungsstrategie weitere Optionen rechtssicher umgesetzt werden könnten, insbesondere ein behördlich angeordneter Verkauf der gesamten Bank oder ein geordneter Marktaustritt durch mehrere Teilverkäufe. Damit sollen die Behörden in einer Krise die Option wählen können, welche die größten Erfolgsaussichten für die Wahrung der Finanzstabilität und die Fortführung der systemrelevanten Funktionen biete. Ziel bleibe es, staatliche Solvenzunterstützung und Notrecht zu vermeiden.