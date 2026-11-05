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Der deutsche Panzergetriebehersteller Renk hat im dritten Quartal dank der Aufrüstung in Europa spürbar mehr Aufträge erhalten. So schwollen die Bestellungen um fast 45 Prozent auf 469 Mio. Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Auftragsbestand erreichte Ende September 7,6 Mrd. Euro. Der Umsatz stieg im Quartal um gut 12 Prozent auf 345 Mio. Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um mehr als 17 Prozent auf 61 Mio. Euro.

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