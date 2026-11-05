Verkaufspreise sowie der Produktmix trugen 0,3 Prozentpunkte Wachstum bei, der Rest stammte aus größeren Mengen. "Alles in allem verlief das erste Quartal wie erwartet und wir haben unsere Jahresprognose bestätigt", sagte Konzernchef Dave Lewis laut Mitteilung.

Seit geraumer Zeit kämpft der Konzern mit einer schwachen Entwicklung, besonders mit der zurückhaltenden Konsumneigung der Verbraucher nach der Coronapandemie. Zuletzt belasteten auch Zölle in den USA die Geschäfte. Der seit Jänner amtierende Chef Lewis plant das Ruder herumzureißen. Dazu konzentriert er sich auf jeweils in bestimmten Märkten erfolgreiche Marken. Damit beabsichtigt der Konzern über die nächsten drei Jahre zusammengenommen eine Milliarde US-Dollar einzusparen. Diageo ist der Anbieter von Marken wie Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff-Wodka und Tanqueray-Gin. Auch die irische Biermarke Guinness gehört zur Produktpalette.