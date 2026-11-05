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Der Logistikkonzern DHL hat im dritten Quartal etwas mehr verdient als ein Jahr zuvor. In den drei Monaten bis Ende September entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 907 Mio. Euro und damit 8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten durchschnittlich aber mit mehr gerechnet.
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Die starke Entwicklung der Ergebnisse und Barmittel ermöglichen es laut Finanzchefin Melanie Kreis, in weiteres Wachstum zu investieren. Sie bestätigte die Mitte Oktober vorgelegten vorläufige Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel. Damals hatte das Unternehmen auch die Ziele für 2026 angehoben und angekündigt, die Mittelfristprognose im März überprüfen zu wollen.
This photograph shows the logo of DHL, a US founded and headquartered in Germany multinational courier company in Ennery, northeastern France on March 24, 2026. (Photo by Jean-Christophe Verhaegen / AFP)