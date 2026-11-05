© AFP, JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN, APA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Logistikkonzern DHL hat im dritten Quartal etwas mehr verdient als ein Jahr zuvor. In den drei Monaten bis Ende September entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 907 Mio. Euro und damit 8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten durchschnittlich aber mit mehr gerechnet.

von APA Teilen