Am europäischen Markt verzeichnete der Konzern einen Anstieg der Auslieferungen von Flachstahl. Das Ergebnis sei auf die ersten positiven Auswirkungen der verschärften EU-Handelsmaßnahmen zurückzuführen. Der Umsatz stieg um gut 5 Prozent auf 16,5 Mrd. Dollar.

Gegenwind gab es im abgelaufenen Vierteljahr jedoch von höheren Energiekosten in Europa sowie wetterbedingten Einschränkungen und niedrigeren Preisen im Bergbaugeschäft. Unter dem Strich verbuchte ArcelorMittal im dritten Quartal einen Nettoverlust von 391 Millionen Dollar. Grund dafür waren Abschreibungen und Sonderbelastungen von insgesamt rund 1,1 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der vorübergehenden Schließung des Werks im ukrainischen Krywyj Rih. Der Konzern hatte die Produktion dort Ende September nach mehreren Raketenangriffen aus Sicherheitsgründen ausgesetzt. Bereinigt um diese Effekte stieg der Nettogewinn auf 868 Millionen Dollar.