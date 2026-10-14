Abo

Geldwäsche-Strafe drückt Gewinn der Bank of America

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Geld soll gewaschen worden sein
 © Themenbild, ROBERT JAEGER, Apa
©Themenbild, ROBERT JAEGER, Apa
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Eine milliardenschwere Strafzahlung wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung hat den Gewinn der US-Großbank Bank of America im dritten Quartal spürbar gedrückt. Der Überschuss in den drei Monaten bis Ende September sank um 17 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar (6,2 Mrd. Euro), wie das zweitgrößte US-Geldhaus am Mittwoch mitteilte.

von

Im Vorjahreszeitraum hatte die Bank noch 8,3 Milliarden Dollar verdient. Der Gewinn je Aktie ging von 1,04 Dollar auf 91 Cent zurück. Das Institut stellte 1,2 Milliarden Dollar für Strafen von US-Behörden zurück. Die Aufseher ahnden damit weitreichende Versäumnisse der Bank beim Erkennen möglicher Geldwäsche und anderer illegaler Aktivitäten.

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!