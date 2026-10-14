Im Vorjahreszeitraum hatte die Bank noch 8,3 Milliarden Dollar verdient. Der Gewinn je Aktie ging von 1,04 Dollar auf 91 Cent zurück. Das Institut stellte 1,2 Milliarden Dollar für Strafen von US-Behörden zurück. Die Aufseher ahnden damit weitreichende Versäumnisse der Bank beim Erkennen möglicher Geldwäsche und anderer illegaler Aktivitäten.