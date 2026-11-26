Das europäische Umfeld zeigte sich am Donnerstag ebenfalls stabilisiert. Am Vorabend hatte der technologielastige US-Index Nasdaq Composite einen zwischenzeitlichen Verlust von fast fünf Prozent deutlich eingedämmt und moderat im Minus geschlossen. Marktbeobachter sahen keinen klaren fundamentalen Grund für den Umschwung, stattdessen dürften einfach Schnäppchenjäger zugegriffen haben.

Da die Amerikaner an diesem Donnerstag ihr Thanksgiving feiern und nicht handeln, könnte die heutige Sitzung auch hierzulande impulsarmer als zuletzt verlaufen. Jedoch gaben mit VIG, CA Immo, SBO und UBM mehrere heimische Unternehmen Einblick in ihr Geschäft. Dabei konnten nur SBO von ihrem Zahlenwerk profitieren, die Aktien der übrigen genannten Unternehmen blieben entgegen dem positiven Markttrend wenig bewegt und gaben sogar nach.