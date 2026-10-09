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Die EU-Kommission will voraussichtlich bis zum 16. November über die Übernahmepläne der italienischen Großbank UniCredit für die Commerzbank entscheiden, geht aus einer Mitteilung der Behörde am Freitag hervor. UniCredit hatte die Pläne bei den EU-Wettbewerbshütern zur Prüfung angemeldet. Das deutsche Bundeskartellamt hatte bereits im Vorjahr erklärt, sich nicht gegen die Übernahme zu stellen - man sehe keine Probleme.
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UniCredit bemüht sich seit mehr als zwei Jahren um die Commerzbank und hat sich trotz des Widerstands aus Deutschland einen Anteil von fast 50 Prozent an dem Frankfurter Institut gesichert. Inzwischen führen die beiden Großbanken Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss.
FRANKFURT - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/DANIEL ROLAND