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Die EU-Kommission will voraussichtlich bis zum 16. November über die Übernahmepläne der italienischen Großbank UniCredit für die Commerzbank entscheiden, geht aus einer Mitteilung der Behörde am Freitag hervor. UniCredit hatte die Pläne bei den EU-Wettbewerbshütern zur Prüfung angemeldet. Das deutsche Bundeskartellamt hatte bereits im Vorjahr erklärt, sich nicht gegen die Übernahme zu stellen - man sehe keine Probleme.

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