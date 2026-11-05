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Deutlich weniger offene Stellen im dritten Quartal

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Zahl verringerte sich im Jahresabstand um 11,8 Prozent
 © APA, GEORG HOCHMUTH
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Die Zahl der offenen Stellen in den heimischen Betrieben ist heuer im Sommer gegenüber dem Vorjahr massiv zurückgegangen. Im dritten Quartal 2026 verringerten sich die vakanten Arbeitsplätze gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 11,8 Prozent auf 121.900, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. Gegenüber dem Vorquartal mit im Schnitt noch 123.400 unbesetzten Posten war das ein Minus von 1,2 Prozent. Fast 80 Prozent wurden in Vollzeit angeboten.

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"Die mit Abstand meisten Jobs waren erneut im Handel und Dienstleistungsbereich ausgeschrieben", berichtete Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Im öffentlichen und sozialen Bereich waren heuer im Zeitraum Juli bis September im Schnitt 18.400 offene Stellen gemeldet und im produzierenden Bereich 28.000. Im Handel und Dienstleistungsbereich waren es mit 75.500 wesentlich mehr. 79,1 Prozent der Arbeitsplätze waren als Vollzeitstellen ausgeschrieben.

Die Offene-Stellen-Quote - und damit der Anteil der offenen Stellen an allen verfügbaren Stellen - ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozentpunkte von 2,9 auf 2,8 Prozent zurückgegangen. Gegenüber dem dritten Quartal 2025 (3,2 Prozent) verkleinerte sich der Anteil um 0,4 Prozentpunkte. Verglichen mit dem dritten Quartal im Vorjahr (3,2 Prozent) ergibt sich ein Rückgang um 0,4 Prozentpunkte.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH

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