Wie in den bisherigen Quartalsberichten verzerrt der Verkauf der TANN-Gruppe (Zigaretten-Mundstückpapier) im Vorjahr den Vergleich zur Vorjahresperiode. Dieser hatte damals einen Einmalertrag von 122,8 Mio. Euro gebracht. Aber auch unter Berücksichtigung dieses Verkaufs gab es bei Umsatz und Betriebsergebnis einen, wenn auch geringeren, Rückgang.

Mayr-Melnhof profitiert auch vom Boom bei den Abnehmspritzen mit GLP-1, der zu einem Wachstum ihrer Sparte Pharma & Healthcare Packaging beiträgt. Der Margendruck in der Sparte Board & Paper bleibe aber groß, da wegen Überkapazitäten am Mark die vollständige Weitergabe der stark steigenden Energiekosten schwierig sei.