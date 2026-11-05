Die Mitarbeiterzahl reduzierte sich von 6.696 auf 6.296. Deutlich verbessert hat sich der Auftragsbestand. Er kletterte von 2,495 auf 2,752 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Eigenkapital erhöhte sich auf 777,1 Mio. Euro, was einer Eigenkapitalquote von 43,4 Prozent entspricht. Die Nettoverschuldung reduzierte sich per Ende September 2026 auf 135,2 Mio. Euro.

Das Unternehmen habe das Ende 2025 eingeleitete Restrukturierungsprogramm im Bereich GreenTec im dritten Quartal 2026 planmäßig abgeschlossen. Damit sei der Weg zu Kosteneinsparungen von jährlich mehr als 30 Mio. Euro geebnet, so Kontron (früher: S&T).