Laut "Kleine Zeitung" stünden Verträge mit der chinesischen SAIC bzw. deren Marke MG sowie mit dem Unternehmen Changan bevor. Nach Angaben aus "Industriekreisen" könnte der Vertrag mit MG "demnächst" unterzeichnet werden. Der Produktionsstart für die ehemals britische Traditionsmarke, die seit 2007 Eigentum des China-Riesen ist, "steht laut interner Quellen ab Mai nächsten Jahres zur Diskussion". Im Spätherbst könnten dann die Modelle von Changan folgen, schreibt die "Kleine Zeitung".

Die chinesischen Unternehmen könnten künftig Komponenten lokal fertigen lassen. Davon könnten steirische Cluster-Betriebe als Zulieferer profitieren. Dabei spreche man bei MG von "deutlich über 50.000 Einheiten". Magna habe sich für das zweite Quartal wesentliche Logistik-Flächen reservieren lassen. Beim Auftrag von Changan sei über das Jahr sogar von über 150.000 Fahrzeugen und einem halben Dutzend Modellen die Rede. Es gehe um "zumindest 1.000 neue Arbeitsplätze", die Rekrutierung laufe bereits, so die Zeitung.

Mit Aufträgen aus China solle auch das 2019 eröffnete Magna-Werk im slowenischen Hoče in Betrieb gehen, das derzeit kaum ausgelastet ist. Ab Ende 2028/Anfang 2029 sollen dort Autos komplett montiert werden. Dafür werde ein Joint Venture zwischen Xpeng und Magna mit einem Volumen von 100.000 Fahrzeugen pro Jahr "kolportiert".

Derzeit lassen neben Mercedes auch die chinesischen Marken Xpeng und GAC in Graz Modelle endfertigen.