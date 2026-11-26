Wenn sich zum Jahresende Mitarbeitergespräche häufen, sitzen mit Generation X, Generation Y (die Millennials) und Generation Z mittlerweile drei Generationen am Tisch. Für Führungskräfte eine kommunikative Herausforderung. Oder auch nicht. Denn wer Menschen nach Geburtsjahrgängen sortiert, macht schon den ersten Fehler.

„Die Unterschiede innerhalb einer Generation sind oft größer als zwischen den Generationen“, sagt Martin Mayer, Managing Partner der Iventa Group, die Unternehmen bei Personalberatung und Recruiting unterstützt. Zwar schätzt Generation X Autonomie und sachliches Feedback, Generation Y Sinn und Mitgestaltung, während sich die Gen Z häufige, kurze Rückmeldungen wünscht. Doch das sind Tendenzen, keine Gebrauchsanweisungen. „Entscheidend ist nicht das Geburtsjahr, sondern die Person, die einem gegenüber sitzt.“ Ein paar Regeln gelten für alle. Ein gutes Mitarbeitergespräch ist ein Dialog und keine Jahresabrechnung. Wer Kritik monatelang sammelt und im November geballt auf den Tisch legt, produziert eher einen Hinterhalt als Erkenntnisgewinn. Gute Vorbereitung, ungestörte Zeit und aktives Zuhören sind Pflicht.

Bei der Generation X sollten Führungskräfte aufpassen, erfahrene Mitarbeiter nicht gedanklich schon in die Zielgerade ihrer Karriere zu schicken. Wertschätzung zeigt sich weniger in freundlichen Worten als darin, ihr Wissen tatsächlich einzubeziehen. „Wo siehst du Risiken, die wir übersehen?“ ist eine bessere Frage als das routinierte Dankeschön.