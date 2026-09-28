Jobsuche: Warum das eigene Netzwerk wichtiger wird

ChatGPT ist ein bisschen wie ein Dschinn: Man formuliert einen Wunsch, liefert die richtigen Informationen und bekommt in Sekunden ein Ergebnis , das sich sehen lassen kann – auch bei Bewerbungen. Wer der künstlichen Intelligenz seinen Lebenslauf, eine Stellenausschreibung und ein paar Eckdaten füttert, erhält ein Anscheiben, das professionell klingt und auf den ersten Blick kaum von einem selbst verfassten Text zu unterscheiden ist. Und das ist kein geheimer Trick mehr, sondern mittlerweile gängige Praxis.

Studien aus den USA und aus Großbritannien belegen, dass weit mehr als die Hälfte der Jobsuchenden in ihren Bewerbungen mit ChatGPT & Co. arbeiten. Das reicht von einer einfachen Überarbeitung bis zum kompletten Erstellen von Lebensläufen. In Großbritannien ist das bereits zu einem viel diskutierten Problem geworden. Recruiter:innen berichten gegenüber der „Financial Times“, dass KI-generierte Bewerbungen die klassischen Bewerbungsunterlagen entwerten.

Dem schließt sich auch Petra Eggenhofer-Rehart von der Wirtschaftsuniversität Wien an. KI führe dazu, dass Bewerbungen oft wie ein „Einheitsbrei“ wirken, der zwar professionell klingt, aber wenig persönliche Aussagekraft besitzt. Dadurch werde es schwieriger, Personen anhand ihrer Unterlagen voneinander zu unterscheiden. Andere Signale – wie persönliche Empfehlungen, Headhunter, Arbeitsproben und Social-Media-Aktivitäten – könnten dadurch wieder an Gewicht gewinnen. Oder anders ausgedrückt: Das persönliche Netzwerk, auch bekannt als Vitamin B, wird wieder wichtiger, denn dieses kann nicht einfach von der KI generiert werden.