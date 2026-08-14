Was CEOs von Dirigent:innen lernen können

Zoom-out bedeutet für Stadtmüller zudem, Expert:innen Freiraum zu gewähren und ihnen mit Vertrauen zu begegnen. In Branchen, in denen Fachkräfte in Führungspositionen hineinwachsen, beispielsweise im Bauwesen, sei häufig zu beobachten, dass Führungskräfte aufgrund ihrer hohen fachlichen Kompetenz gerne selbst das Ruder in die Hand nehmen. „Als Dirigent käme ich nicht auf die Idee, der Oboistin ihr Instrument aus der Hand zu nehmen, um ihr meine Vision für Tschaikowskis Schwanensee-Solo vorzuspielen.“

Den Playing Captain bewertet Stadtmüller allerdings nicht grundsätzlich als dysfunktional. Entscheidend sei, die eigenen Zuständigkeiten zu kennen und den Mitarbeiter:innen die nötige Eigenverantwortung zu ermöglichen. „Letztlich geht es dabei auch um Wertschätzung und Respekt.“

Respekt und Professionalität predigt auch Christian Gansch, der seit der Veröffentlichung seines Buchs „Vom Solo zur Sinfonie“ im Jahr 2006 Kund:innen wie Airbus, Siemens, VW, BMW, Deutsche Bank und Raiffeisen begleitet. „Wir sind keine Familie“, räumt er mit einer verbreiteten Vorstellung von harmonischer Teamkultur auf. Grüppchenbildung sei kontraproduktiv und führe dazu, dass wichtige Informationen nur einen ausgewählten Kreis von Vertrauten erreichen. „Würden die Wiener Philharmoniker auf Basis von persönlichen Präferenzen zusammenspielen, gäbe es sie nach einem Jahr nicht mehr. In dieser Hinsicht sind Unternehmen altmodisch“, so Gansch, der als Dirigent unter anderem für die BBC Orchester eingesetzt wurde. Seine Vorbildfunktion führte er sich dabei stets aktiv vor Augen: „Ich kann nicht mit einem destruktiven Gesichtsausdruck das Orchester anpflaumen und sagen, was ich von ihnen erwarte, ist positive Energie.“ Von einem wichtigen musikalischen Mentor übernahm er ein prägendes Motto: Ein Orchester klingt so, wie der Dirigent aussieht.