Exklusiv: Vorabeinblick in das neue Strolz-Buch

Für den Schwerpunkt „Wirtschaftsbildung“ besuchte eine Freundin von mir eine Wiener Mittelschule. Hier ihr Erfahrungsbericht: „Ich habe die Jugendlichen gefragt, was sie später in ihrem Leben werden wollen. 17 von 21 meinten: Millionär.“ „Und?“, schüttelte ich mich irritiert. „Was ist mit den anderen vier?“ Sie lächelte ambivalent: „Milliardär.“ „Aha“, meinte ich, „wie wollen sie das erreichen?“ Hier seien die jungen Leute recht eindeutig, meinte meine Freundin: „Influencer. Oder irgendwas mit Wirtschaft halt.“

Diese kleine Szene wirft eine große Frage auf: Was verstehen wir unter Wirtschaft? Wofür brauchen wir Menschen Wirtschaft? Und was macht sie im Kern aus? Geht es um Geld, um Gier – oder vielleicht um Ganzheit?

Unser Wirtschaftsverständnis greift mancherorts zu kurz: Gewinnmaximierung wird zur Ideologie und unsichtbare Kosten werden an Umwelt, kommende Generationen oder den Sozialstaat ausgelagert. Wettbewerb gilt als Leitprinzip, Kooperation als Zugabe. Die Folgen: ökologische Überlastung, soziale Spaltung, psychische Erschöpfung und systemische Instabilität.

Das Problem ist nicht „die Wirtschaft“. Das Problem ist das Bewusstsein, aus dem heraus sie mitunter gestaltet wird. Die gute Nachricht: Ein ganzheitliches Wirtschaftsverständnis ist keine Utopie. Es wird vielerorts bereits gelebt. Was fehlt, ist weniger das Vorbild als seine Breitenwirkung. Was wir brauchen, ist Integration: die Verbindung von technologischem Fortschritt, schöpferischer Kraft und menschlicher Reife. Was das für Wirtschaft und Unternehmertum konkret bedeutet, möchte ich entlang von acht Gedanken entfalten: