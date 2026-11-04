trend. Personalities 13/26

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.
Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.
Banken und Versicherungen
wird mit 1. Jänner 2027 stellvertretender Generalsekretär des österreichischen Sparkassenverbands. Die Position wurde neu geschaffen und soll zusätzliche Unterstützung bieten.
leitet seit 1. Oktober die Privat Bank der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich. Sie löst Waltraud Perndorfer ab, die nach 37 Jahren in den Ruhestand geht.
ist seit 1. Oktober Vorstandsvorsitzender der Hypo Vorarlberg. Damit folgt Splechtna auf Michael Haller, der die Landesbank mit Ende 2026 verlässt.
Immobilien
übernimmt beim Baukonzern Strabag als Chief Information and Digital Officer das neu gegründete Vorstandsressort, in dem die Zentralbereiche IT und Innovation & Digitalisierung zusammengefasst werden. Sie war zuvor für die Deutsche Bahn tätig.
zuvor bei Heitkamp Construction und bei Cuubuus architects & developers tätig, übernimmt die Funktion des gewerberechtlichen Geschäftsführers für das Baumeistergewerbe bei MST Muhr, einem Wiener Spezialisten für Stahlbetoninstandsetzung.
Digital
verantwortet als Head of Growth das Neu- und Bestandskundengeschäft bei Celum. Die Plattform für Digital Asset Management und Product Content Management verwenden viele große Marken.
leitet bei Atos Österreich den Geschäftsbereich Cybersecurity und die Managed Security Services. Er bringt drei Jahrzehnte Branchen- und Führungserfahrung mit, zuletzt führte er Cyberdoc.
Die Agentur LWND verstärkt das Team mit FRIEDA TEMPER, 28, als Graphic Designerin und FELIX GOLDBERG, 38, als Concept Creative. Temper war zuletzt bei Demner, Merlicek & Bergmann, der Medienwissenschaftler Goldberg bei der Agentur Kubrik.
Forschung & Innovation
Physikerin und seit 2019 Vizerektorin für Forschung und Internationales an der Johannes Kepler Universität Linz, wurde wie das bestehende Team an Vizerektor:innen wiederbestellt.
Ökonomen an Stanford bzw. Columbia, erhielten für ihre Forschung zu den „mikroökonomischen Grundlagen der makroökonomischen Stabilisierung“ den Wirtschaftsnobelpreis.
erhielten den Nobelpreis für Medizin für „Entdeckungen zu lichtgesteuerten Ionenkanälen und zur Optogenetik“. Diese ermöglichen es, Nervenzellen zu steuern und das Gehirn zu kartieren.
Handel & Dienstleistungen
ist ab November Geschäftsführer Lebensmittelhandel der Brau Union Österreich. Er ist seit 2018 im Konzern beschäftigt, zuletzt als Global Account Director bei Heineken International. Zuvor entwickelte er diverse nationale Handelskunden.
ist neuer Chief Operating Officer (COO) bei Müller Transporte. Davor war er unter anderem bei Gebrüder Weiss, Quehenberger Logistics, Nagel Group und Schachinger tätig.
ist neuer Geschäftsführer von Café+Co Österreich. Er war zuletzt CEO bei Schlumberger und in Topmanager-Rollen der Schlumberger-Mutter Marussia Beverages Group.
Energie & Umwelt
ist neuer Finanzvorstand von Verbund. Er ist derzeit bei OMV beschäftigt, zuvor bei OMV Petrol Ofisi, OMV Petrom sowie bei Merrill Lynch International in London.
wurde als Vorstandsvorsitzender der Energie AG wiederbestellt. Er ist seit Jänner 2023 in dieser Position tätig und war zuvor bei Salzburg AG und bei Verbund beschäftigt.
Recht & Steuer
wird Partnerin bei DLA Piper Wien. Sie verfügt über umfassendes Fachwissen in sämtlichen Bereichen des Bank- und Finanzrechts und ist sowohl in Österreich als auch in England als Rechtsanwältin zugelassen.
werden Counsel in der Kanzlei Fwp. Beide sind Experten in den Bereichen Finanzierungen, Restrukturierungen sowie komplexe Sanierungs- und Insolvenzverfahren.
wurde bei CMS Reich-Rohrwig Hainz zum Counsel ernannt. Der Steuerrechtsexperte ist bereits seit 2021 bei CMS und berät nationale sowie internationale Mandanten in allen Bereichen des Steuerrechts.
Ihr Unternehmen
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