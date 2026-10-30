Mathias Berthold: Erfolgreich werden ist schwer, erfolgreich bleiben noch schwerer

Erfolg ist oft sichtbar. Pokale, Medaillen, Karrierefortschritte oder wirtschaftliche Kennzahlen zeigen, was Menschen erreicht haben. Doch die eigentliche Herausforderung beginnt häufig erst danach: Wie gelingt es, Spitzenleistungen über Jahre hinweg zu bestätigen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und auch nach Erfolgen hungrig zu bleiben?

Für Mathias Berthold steht fest: Spitzenleistung lässt sich entwickeln. Als ehemaliger Weltklasse-Skirennläufer, erfolgreicher Cheftrainer im internationalen Spitzensport und heutiger Performance Coach begleitet er Menschen, Teams und Organisationen auf dem Weg zu nachhaltiger Spitzenleistung. Seine Überzeugung: Erfolg ist weder Zufall noch ein einmaliges Ereignis. Er entsteht dort, wo Klarheit, Verantwortung und konsequent gelebte Prozesse zusammenkommen.

In den Performance-Talks von SPORTS.Selection & trend. spricht Mathias Berthold darüber, warum Spitzenleistung planbar ist, weshalb Motivation allein nicht ausreicht, wie gesunde Gewohnheiten und mentale Klarheit langfristigen Erfolg ermöglichen und warum der Erfolg von heute die größte Gefahr für den Erfolg von morgen sein kann.

Die Wiener Agentur SPORTS.Selection hat sich darauf spezialisiert, Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Bereichen Spitzensport, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit für Unternehmen und Organisationen nutzbar zu machen. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus mehr als 75 Persönlichkeiten vermittelt sie praxisnahe Impulse zu Themen wie Leadership, Resilienz, Motivation und nachhaltiger Performance. Die Performance-Talks zeigen, welche Denkweisen und Strategien Menschen dabei unterstützen, ihr Potenzial langfristig zu entfalten – beruflich wie privat.