Mathias Berthold: Erfolgreich werden ist schwer, erfolgreich bleiben noch schwerer

Für Mathias Berthold, ehemaligen Weltklasse-Skirennläufer, Cheftrainer und heutigen Performance Coach, liegt der Schlüssel in Klarheit, Disziplin und kontinuierlicher Weiterentwicklung. In der Reihe Performance-Talks von SPORTS.Selection & trend. erklärt er, warum Motivation allein nicht ausreicht, wie sich Spitzenleistungen langfristig sichern lassen und weshalb der Erfolg von heute zur größten Gefahr für morgen werden kann.
Erfolg ist oft sichtbar. Pokale, Medaillen, Karrierefortschritte oder wirtschaftliche Kennzahlen zeigen, was Menschen erreicht haben. Doch die eigentliche Herausforderung beginnt häufig erst danach: Wie gelingt es, Spitzenleistungen über Jahre hinweg zu bestätigen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und auch nach Erfolgen hungrig zu bleiben?
Für Mathias Berthold steht fest: Spitzenleistung lässt sich entwickeln. Als ehemaliger Weltklasse-Skirennläufer, erfolgreicher Cheftrainer im internationalen Spitzensport und heutiger Performance Coach begleitet er Menschen, Teams und Organisationen auf dem Weg zu nachhaltiger Spitzenleistung. Seine Überzeugung: Erfolg ist weder Zufall noch ein einmaliges Ereignis. Er entsteht dort, wo Klarheit, Verantwortung und konsequent gelebte Prozesse zusammenkommen.
In den Performance-Talks von SPORTS.Selection & trend. spricht Mathias Berthold darüber, warum Spitzenleistung planbar ist, weshalb Motivation allein nicht ausreicht, wie gesunde Gewohnheiten und mentale Klarheit langfristigen Erfolg ermöglichen und warum der Erfolg von heute die größte Gefahr für den Erfolg von morgen sein kann.
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Im Porträt: Mathias Berthold
Mathias Berthold kennt Spitzenleistung aus nahezu jeder Perspektive. Als erfolgreicher Skirennläufer feierte er Podestplätze im Weltcup und wurde 1993 Profi-Weltmeister im Slalom. Noch prägender für seine heutige Arbeit waren jedoch die darauffolgenden Jahrzehnte danach – als Trainer, Cheftrainer und Performance Coach.
Mehr als 25 Jahre lang begleitete Berthold Athletinnen und Athleten auf höchstem internationalem Niveau. In verantwortlichen Positionen beim Österreichischen und Deutschen Skiverband führte er Teams zu fünf olympischen Goldmedaillen, acht Weltmeistertiteln und über 100 Weltcupsiegen. Persönlichkeiten wie Marcel Hirscher, Maria Höfl-Riesch, Felix Neureuther oder Thomas Dreßen gehörten zu den Athletinnen und Athleten, mit denen er zusammenarbeitete.
Seine Erfahrungen übertrug er später erfolgreich auf den Profifußball, unter anderem beim 1. FC Nürnberg und beim SK Sturm Graz. Heute begleitet Mathias Berthold als Performance Coach, Persönlichkeits- und Teamentwickler sowie Keynote Speaker Führungskräfte, Unternehmen und leistungsorientierte Teams. Mit seiner Methodik Winning Strategies verbindet er Erkenntnisse aus Sportpsychologie, Mentaltraining und moderner Führungsarbeit mit jahrzehntelanger Erfahrung aus dem Hochleistungssport. Im Mittelpunkt steht dabei immer dieselbe Frage: Wie gelingt es Menschen und Organisationen, ihr Potenzial nicht nur punktuell abzurufen, sondern dauerhaft Spitzenleistungen zu entwickeln?
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Das Interview
Erfolg basiert im Sport wie in der Wirtschaft meist auf harten Fakten. Was ist deine persönliche Philosophie, um nicht nur an die Spitze zu kommen, sondern auch dort zu bleiben?
Spitzenleistung entsteht nie zufällig. Sie ist das Ergebnis von Klarheit, konsequenter Umsetzung und der Bereitschaft, jeden Tag an den kleinen Dingen zu arbeiten. Viele Menschen wollen erfolgreich sein. Entscheidend ist aber, wer bereit ist, die täglichen Prozesse zu leben, die Erfolg überhaupt erst möglich machen.
Für mich gilt ein Grundsatz: Der Erfolg von heute ist – nicht gut analysiert und aufgearbeitet – womöglich die größte Gefahr für den Erfolg von morgen. Wer sich auf Erfolgen ausruht, hört auf zu lernen. Wer Erfolge hingegen konsequent analysiert, versteht, warum sie entstanden sind, entwickelt sich weiter und schafft die Grundlage für nachhaltige Spitzenleistungen.
An der Spitze bleibt deshalb nicht der Talentierteste, sondern derjenige, der sich ständig weiterentwickelt. Wer aufhört, besser zu werden, wird früher oder später überholt. Deshalb gilt für mich: Prozesse entwickeln Sieger. Ergebnisse sind die Folge guter Entscheidungen – nicht ihr Ausgangspunkt.
Gesundheit ist das Fundament für Leistung. Wie sieht deine konkrete Strategie aus, um im Alltag körperlich und mental in Bestform zu bleiben?
Ich versuche nicht, jeden Tag perfekt zu sein. Ich versuche, jeden Tag bewusst zu leben. Bewegung, Schlaf, Ernährung und Regeneration sind für mich keine Belohnung, sondern ein fixer Bestandteil meiner Arbeit. Genauso wichtig ist meine mentale Hygiene: Zeit für mich selbst, bewusste Pausen, Klarheit über Prioritäten und der Fokus auf Dinge, die ich tatsächlich beeinflussen kann. Leistung entsteht nicht durch Dauerbelastung. Leistung entsteht im richtigen Wechsel zwischen Belastung und Regeneration.
Rund drei Viertel der Österreicher:innen bewegen sich zu wenig. Wo fangen Personen an, die etwas ändern wollen?
Nicht am perfekten Plan. Sondern beim ersten Schritt. Veränderung scheitert selten am Wissen. Sie scheitert häufig daran, dass wir auf den perfekten Zeitpunkt oder den perfekten Plan warten, anstatt heute mit einem ersten, konsequenten Schritt zu beginnen. Wer jeden Tag 20 oder 30 Minuten spazieren geht, regelmäßig Treppen statt den Lift nimmt oder zwei- bis dreimal pro Woche trainiert, verändert bereits unglaublich viel. Motivation ist launisch. Disziplin ist verlässlich. Deshalb braucht es keine perfekten Vorsätze, sondern ein System, das Bewegung zu einem selbstverständlichen Teil des Alltags macht.
Welchen Ratschlag gibst du der nächsten Generation mit auf den Weg?
Übernimm Verantwortung für dein Leben. Warte nicht darauf, dass jemand an dich glaubt. Glaube zuerst selbst an dich. Vergleiche dich weniger mit anderen und entwickle stattdessen jeden Tag die beste Version deiner selbst. Fehler gehören nicht zum Scheitern – sie gehören zum Lernen. Wer mutig Entscheidungen trifft, konsequent handelt und bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, verschafft sich einen Vorsprung, der weit über Talent hinausgeht.
Du hast schon viele Menschen inspiriert – was ist dein Spezialthema als Speaker, und warum brennst du genau dafür?
Mein Spezialthema ist die Entwicklung von Spitzenleistung – im Sport genauso wie in der Wirtschaft. Mich beschäftigt seit Jahrzehnten eine Frage: Warum schaffen es manche Menschen, ihr Potenzial genau dann abzurufen, wenn es darauf ankommt, während andere trotz hervorragender Fähigkeiten unter ihren Möglichkeiten bleiben?
In mehr als 25 Jahren als Trainer und Cheftrainer im internationalen Spitzensport durfte ich Olympiasieger, Weltmeister und Weltcupsieger auf ihrem Weg begleiten. Gleichzeitig arbeite ich heute mit Führungskräften, Unternehmen und Teams zusammen. Dabei habe ich erkannt, dass Spitzenleistung überall nach denselben Prinzipien entsteht.
Es geht nicht darum, immer mehr zu machen. Es geht darum, die richtigen Dinge konsequent zu tun. Klarheit schafft Orientierung. Orientierung schafft Vertrauen. Vertrauen schafft Sicherheit. Und genau diese Sicherheit ermöglicht es uns, unsere Fähigkeiten auch unter Druck abzurufen.
Deshalb spreche ich nicht über Motivation allein. Motivation ist wichtig, aber sie ist launisch. Ich spreche über Klarheit, Verantwortung, Disziplin, Entscheidungsstärke und über Systeme, die Menschen und Teams dauerhaft besser machen.
Ich liebe es, wenn Menschen einen Vortrag verlassen und nicht nur inspiriert sind, sondern konkrete Werkzeuge mitnehmen, die sie am nächsten Tag sofort anwenden können. Denn echte Veränderung beginnt nicht mit Begeisterung – sie beginnt mit Umsetzung. Genau dafür brenne ich: Menschen dabei zu unterstützen, ihre beste Version nicht dem Zufall zu überlassen, sondern sie bewusst zu entwickeln und in entscheidenden Momenten zuverlässig abzurufen.
Fazit
Nachhaltige Spitzenleistung entsteht nicht durch Talent allein und schon gar nicht durch Zufall. Mathias Berthold macht deutlich, dass langfristiger Erfolg auf Klarheit, konsequenter Umsetzung und der Bereitschaft beruht, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wer Erfolge lediglich genießt, riskiert Stillstand. Wer sie analysiert, daraus lernt und seine Entscheidungen laufend hinterfragt, schafft die Grundlage dafür, dauerhaft erfolgreich zu bleiben.
Gerade darin liegt eine Erkenntnis, die weit über den Spitzensport hinausreicht. Weder kurzfristige Motivation noch einzelne Höchstleistungen entscheiden darüber, ob Menschen und Teams dauerhaft erfolgreich sind. Entscheidend ist eine Haltung, die Lernen, Entwicklung und Verantwortung nicht als einmalige Aufgabe versteht, sondern als kontinuierlichen Prozess. Wer den Erfolg von heute nicht als Endpunkt, sondern als Ausgangspunkt für den Erfolg von morgen begreift, schafft die besten Voraussetzungen, um langfristig erfolgreich zu bleiben – im Sport, in der Wirtschaft und im Leben.