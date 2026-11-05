Never Run Empty – was 777 über Führung lehrt

Nach der Antarktis sprach mein Körper zum ersten Mal zu mir. Kein Aufschrei, keine Verweigerung. Eher die ruhige Stimme eines verlässlichen Partners: „Ja, Thomas, ich verstehe, was du von mir willst. Und ich mache dir das. Aber zu meinen Konditionen: ein wenig langsamer.“ Ich hörte zu, nahm Tempo heraus und ließ andere vorbeiziehen. Mein Atem und meine Schritte fanden wieder zusammen. Es fühlte sich an, als hätte mein Körper einen anderen Gang eingelegt: gleichmäßiger arbeiten, stärker auf die Energie aus den Fettreserven zurückgreifen. Aus dem Vorwärtswollen wurde ein Weiterkönnen. Mein Mitläufer Dave McGillivray, der legendäre Direktor des Boston Marathons, brachte es auf den Punkt: „We don't run for today. We run for tomorrow!“ Ein schneller erster Marathon hätte wenig geholfen, wenn ich dadurch den siebenten nicht mehr geschafft hätte.

Auch im Unternehmen folgt auf ein abgeschlossenes Projekt das nächste. Beginnt es mit erschöpften Menschen und Rückständen, wurde Aufwand in die Zukunft verschoben. Fragen Sie deshalb: Was braucht unser Team für die nächste Aufgabe?