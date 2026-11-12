Wachstumsintelligenz – Warum Lernorientierung wichtiger sein kann als Talentglaube

Ein Growth Mindset kann für Führungskräfte und Unternehmen zum wichtigen Erfolgsfaktor werden. Warum Wachstumsintelligenz, eine konstruktive Fehlerkultur und gezieltes Feedback die Entwicklung von Mitarbeitenden fördern können und was die Wissenschaft tatsächlich über lernorientierte Teams und erfolgreiche Führung zeigt.
Konferenzraum eines mittelständischen Technologieunternehmens, letzte Runde eines Auswahlverfahrens. Zwei Kandidatinnen stehen zur Wahl. Die eine: Bestnoten, renommierte Universität, ein Lebenslauf ohne einen einzigen sichtbaren Ausrutscher. Die andere: solide, aber unauffällige Zeugnisse – dafür eine Episode im Gespräch, die im Raum hängen bleibt. Ein gescheitertes Projekt im vorigen Job, offen erzählt, mit einer präzisen Analyse, was sie daraus verändert hat. Am Ende entscheidet sich das Team für die zweite Kandidatin. Eine Entscheidung gegen das makellosere Papier – und, wie die Forschung nahelegt, möglicherweise die klügere.
Unternehmen investieren substantielle Summen, um die talentiertesten Köpfe zu finden. Assessment-Center, Persönlichkeitstests, Headhunter-Honorare – die Auswahl ist teuer und aufwendig. Nur: Talent beantwortet die eine Frage nicht, auf die es im Ernstfall ankommt. Wie reagiert dieser hochtalentierte Mensch, wenn zum ersten Mal etwas schiefgeht? Genau hier beginnt die Mindset-Forschung – und sie hat eine Antwort, die unbequemer ist, als das Wort „Growth Mindset“ auf den ersten Blick vermuten lässt.
Die US-Psychologin Carol Dweck prägte dafür die Begriffe Fixed Mindset und Growth Mindset – die Überzeugung, Fähigkeiten seien entweder in Stein gemeißelt oder formbar. „Wachstumsintelligenz“ ist der Managementbegriff dafür: die Fähigkeit, Lernorientierung bei sich selbst und im Team bewusst zu fördern. Aber – und dieses Aber ist mir wichtig – ein Growth Mindset ist kein Wundermittel. Meta-Analysen zeigen im Schnitt kleine, uneinheitliche Effekte. Wer Ihnen etwas anderes verspricht, verkauft Ihnen Küchenpsychologie statt Wissenschaft. Schauen wir uns an, was tatsächlich haltbar ist – und was nicht, bevor wir zu den praktischen Konsequenzen für Ihren Führungsalltag kommen.
Der Grund, warum sich der genaue Blick lohnt, liegt in der Verwechslungsgefahr, die dem Begriff von Anfang an innewohnt. Growth Mindset klingt nach einer einfachen Wahrheit, die sich in einem Satz zusammenfassen lässt: Glaube an dich, und du wächst. Genau diese Verkürzung hat dazu geführt, dass sich in den vergangenen zehn Jahren eine ganze Industrie aus Motivationsvorträgen, Postern und Trainingsprogrammen um den Begriff gebildet hat, die mit der eigentlichen Forschung nur noch entfernt verwandt ist. Was in den Originalstudien eine präzise, empirisch überprüfbare Aussage über Zielorientierung und Fehlerverarbeitung war, wurde in der Popularisierung zu einem allgemeinen Leistungsversprechen. Für eine Führungskraft, die tatsächlich etwas verändern möchte, lohnt es sich, zwischen beidem sauber zu trennen.
MENTAL PERFORMANCE PODCASTWachstumsintelligenz
Lernorientierung, ein konstruktiver Umgang mit Fehlern und gezieltes Feedback können für erfolgreiche Führung und die Entwicklung von Mitarbeitenden wichtiger sein als Talent allein, wobei wissenschaftliche Erkenntnisse die Chancen und Grenzen von Growth Mindset aufzeigen.
Ein Gehirn, das sich umbaut
Bevor es um Mindset im engeren Sinn geht, lohnt sich ein Umweg über eine der bekanntesten Studien der Neurowissenschaft überhaupt – weil sie in aller Klarheit zeigt, wovon hier eigentlich die Rede ist, wenn von einem formbaren Gehirn gesprochen wird. Maguire und Kolleginnen untersuchten im Jahr 2000 die Gehirne von 16 Londoner Taxifahrern mittels struktureller Magnetresonanztomografie und verglichen sie mit 50 Kontrollpersonen. Londoner Taxifahrer sind ein Glücksfall für die Forschung, weil sie für ihre Lizenz eine Prüfung bestehen müssen, die in Fachkreisen schlicht „The Knowledge“ heißt – eine jahrelange Vorbereitung, in der sie rund 25.000 Straßen und Tausende Sehenswürdigkeiten der Stadt auswendig lernen, ganz ohne Navigationsgerät. Das Ergebnis war eindeutig: Der hintere Bereich des Hippocampus, jener Hirnregion, die für räumliches Gedächtnis zuständig ist, war bei den Taxifahrern deutlich größer als bei der Kontrollgruppe, und sein Volumen korrelierte mit den Jahren an Fahrerfahrung. Je länger jemand im Beruf war, desto ausgeprägter die Veränderung.
Diese Studie hat nichts direkt mit Growth Mindset im engeren Sinn zu tun, aber sie liefert die biologische Grundlage dafür, warum die ganze Debatte überhaupt Sinn ergibt. Sie zeigt in aller Deutlichkeit, dass das erwachsene Gehirn keine feste Hardware ist, die einmal ausgeliefert wird und sich danach nicht mehr verändert. Es ist formbar, abhängig davon, was wiederholt von ihm verlangt wird. Was Sie üben, verändert buchstäblich die Struktur Ihres Gehirns, messbar in Kubikmillimetern grauer Substanz. Das ist die Grundlage, auf der die Mindset-Forschung aufbaut, auch wenn sie, wie sich gleich zeigen wird, deutlich vorsichtiger formuliert werden muss, als es in den meisten Managementratgebern zu diesem Thema geschieht.
Warum Fixed Mindset Herausforderungen meidet
Eine der ersten Arbeiten zur Mindset-Forschung stammt bereits aus dem Jahr 1988, lange bevor der Begriff Growth Mindset zum Modewort wurde. Dweck und Leggett legten darin den Grundstein für alles, was seither zu diesem Thema untersucht wurde. Ihre zentrale These: Menschen mit einer eher statischen Vorstellung von Fähigkeit neigen dazu, sogenannte Performanzziele zu verfolgen. Ihr Ziel ist es, kompetent zu wirken und Inkompetenz zu vermeiden. Menschen mit einer eher formbaren Vorstellung von Fähigkeit verfolgen dagegen eher Lernziele. Ihr Ziel ist tatsächlicher Kompetenzzuwachs, auch wenn der Weg dorthin über sichtbares Scheitern führt.
Der Unterschied klingt zunächst theoretisch, hat aber sehr konkrete Auswirkungen auf den Führungsalltag. Wer vor allem kompetent wirken will, meidet Situationen, in denen Scheitern sichtbar würde, auch wenn genau diese Situationen das größte Lernpotenzial hätten. Die talentierteste Person im Raum lehnt unter Umständen genau jene anspruchsvolle Aufgabe ab, die sie am meisten voranbringen würde, weil das Risiko eines sichtbaren Fehlschlags höher wiegt als der mögliche Zugewinn.
Für Führungskräfte bedeutet das eine wichtige Umdeutung: Wenn talentierte Mitarbeitende auffällig oft bei anspruchsvollen, aber lehrreichen Projekten passen, ist das nicht zwangsläufig mangelnde Ambition. Es kann die durchaus rationale Reaktion auf ein Umfeld sein, das Scheitern hart bestraft und reine Kompetenzdemonstration hart belohnt. Die Frage, die sich daraus für jede Führungskraft ableitet, lautet nicht, warum jemand keine Risiken eingeht, sondern welches Signal die eigene Führungskultur bisher gesendet hat.
Was die Neuroforschung zeigt – und was nicht
Moser und Kolleginnen haben 2011 Menschen beim Umgang mit den eigenen Fehlern ins Hirnstrom-EEG geschaut, genauer gesagt maßen sie ereigniskorrelierte Hirnpotenziale direkt nach Fehlern. Man kann sich das wie eine Art internen Alarm vorstellen, der auf einen Fehltritt reagiert. Das Ergebnis: Personen mit stärker ausgeprägtem Growth Mindset zeigten eine größere Error-Positivity-Komponente, ein Signal, das mit bewusster Fehlerverarbeitung in Verbindung gebracht wird, so als würde der interne Alarm bei ihnen lauter und aufmerksamer klingeln. Und sie waren im Anschluss tatsächlich genauer. Die Stärke dieses Signals vermittelte statistisch den Zusammenhang zwischen Mindset und Leistung nach dem Fehler.
Ein faszinierender neurokognitiver Befund. Aber, und hier wird es entscheidend für Ihre nächste Mitarbeiterbesprechung, kein Beleg dafür, dass Menschen mit Fixed Mindset pauschal in einen einheitlichen Bedrohungsmodus kippen. Was die Studie zeigt, ist ein Zusammenhang zwischen Überzeugung, Fehlerverarbeitung und anschließender Leistung unter Laborbedingungen. Keine umfassende Neurobiologie der Führung. Der Unterschied ist klein auf dem Papier und riesig in der Praxis: Er bedeutet, dass Menschen mit Growth Mindset ihre Fehler nicht einfach wegstecken oder ignorieren, sondern sie im Kopf tatsächlich genauer registrieren, und genau das macht sie beim nächsten Versuch treffsicherer. Wer als Führungskraft eine Fehlerkultur aufbauen möchte, tut also gut daran, nicht auf das Verschwinden von Fehlern zu zielen, sondern auf ihre bewusstere Verarbeitung.
Was Lob bewirken kann
Mueller und Dweck fanden bereits 1998 in einer Serie von Studien mit Kindern etwas, das jede Führungskraft aufhorchen lassen sollte: Lob für Intelligenz führte nach einem Misserfolg zu ungünstigeren motivationalen Reaktionen als Lob für Anstrengung. Das klingt zunächst nach einer kleinen Nuance, ist aber ein handfester Hinweis darauf, wohin Feedback zielen sollte, nämlich auf beeinflussbare Prozesse, Strategien und Lernverhalten, nicht auf ein pauschales Etikett.
Die Übertragung auf erwachsene Beschäftigte ist plausibel, aber nicht eins zu eins experimentell belegt, und diese Ehrlichkeit gehört dazu. Im Führungsalltag heißt das trotzdem: nicht mechanisch Anstrengung loben. Wer einer Mitarbeiterin nach jedem Ergebnis pauschal sagt, sie habe sich eben angestrengt, landet bei derselben Sackgasse wie beim Intelligenzlob, nur mit anderem Etikett. Sinnvoller ist präzises Prozessfeedback, das benennt, welche Strategie gewirkt hat, was konkret besser gemacht wurde und welche Anpassung zum Ergebnis geführt hat.
Ein Beispiel aus dem Vertriebsalltag macht den Unterschied greifbar. Die Bemerkung, jemand habe sich beim Kundengespräch eben reingehängt, sagt einem Vertriebsmitarbeiter nichts darüber, was beim nächsten Gespräch wiederholt werden sollte. Die Beobachtung, dass die Art, wie er auf den Preiseinwand eingegangen ist, indem er zuerst den Nutzen konkretisiert hat, den Abschluss wahrscheinlich gerettet hat, und dass genau das beim nächsten Mal bewusst wieder so gemacht werden sollte, ist dagegen lehrreich. Der zweite Satz braucht zehn Sekunden länger als der erste. Er ist aber der einzige der beiden, der tatsächlich etwas lehrt.
Growth Mindset: Die Gesamtbefundlage ist gemischt
Blackwell, Trzesniewski und Dweck fanden 2007 bei Jugendlichen Zusammenhänge zwischen impliziten Intelligenztheorien und der Entwicklung mathematischer Leistungen, und eine begleitende Intervention zeigte ebenfalls positive Effekte. Das war der Startschuss für den Growth-Mindset-Hype, der seither durch jede zweite Führungskräfte-Fortbildung geistert. Die neuere Forschung zeichnet allerdings ein deutlich differenzierteres Bild, als es die euphorische Rezeption der frühen Studien vermuten ließe.
Macnamara und Burgoyne werteten 2023 in einer großen Metaanalyse 63 Studien mit insgesamt 97.672 Teilnehmenden aus und fanden einen sehr kleinen durchschnittlichen Effekt von Growth-Mindset-Interventionen auf akademische Leistung, der nach Korrektur möglicher Publikationsverzerrungen nicht mehr statistisch signifikant war.
Burnette und Kolleginnen berichteten im selben Jahr in einer eigenen Übersichtsarbeit ebenfalls heterogene Effekte, mit größeren Wirkungen in bestimmten Zielgruppen und bei hoher Umsetzungstreue der Interventionen. Die faire, ehrliche Schlussfolgerung aus alldem lautet: Mindset kann relevant sein. Aber es ist kein universeller Zauberhebel, der aus jedem Team über Nacht eine Hochleistungsmannschaft macht.
Was bedeutet das für Sie als Führungskraft? Vor allem eines: Skepsis gegenüber jedem Versprechen, ein einziger Workshop oder ein Motivationsposter im Pausenraum würde das Mindset einer ganzen Abteilung verändern. Wachstumsintelligenz entsteht nicht durch einen einmaligen Impuls, sondern durch wiederholte, kleine Signale im Alltag, durch die Art, wie Feedback gegeben wird, wie mit Fehlern umgegangen wird und welche Aufgaben Menschen zugetraut werden. Genau darum geht es im praktischen Teil dieses Artikels.
Was Organisationen daraus ableiten können
Eine von Dweck und Kolleginnen 2014 berichtete Untersuchung von Fortune-1000-Unternehmen fand Zusammenhänge zwischen wahrgenommener Mindset-Kultur und Variablen wie Vertrauen, Commitment, Innovationsorientierung und Risikobereitschaft. Spannend für die Organisationskultur, aber kein Beweis, dass eine Growth-Mindset-Kultur automatisch höhere Gewinne verursacht. Korrelation ist keine Kausalität-
Trotzdem lohnt sich der Blick auf die Richtung dieser Zusammenhänge. Mitarbeitende in Unternehmen, die als lernorientiert wahrgenommen wurden, berichteten deutlich häufiger, dass ihr Unternehmen Innovation unterstützt und Risikobereitschaft fördert, als Mitarbeitende in Unternehmen mit wahrgenommener Fixed-Mindset-Kultur. Ob die Kultur die Innovationsfreude erzeugt oder umgekehrt, lässt sich aus solchen Querschnittsdaten nicht sauber trennen. Für eine Führungskraft, die ohnehin in eine lernfreundlichere Kultur investieren möchte, ist das aber ein zusätzliches Argument, kein Ersatz für gesunden Menschenverstand.
Warum Mindset im Team ansteckend wirkt
Ein Aspekt wird in der öffentlichen Debatte um Growth Mindset regelmäßig übersehen: Mindset ist selten eine rein individuelle Eigenschaft, die eine Person unabhängig von ihrem Umfeld mitbringt. Es reagiert empfindlich auf das, was eine Gruppe als Norm etabliert. Wenn eine einzelne Führungskraft konsequent lernorientiert kommuniziert, aber im selben Team gleichzeitig eine informelle Kultur herrscht, in der Fehler hinter vorgehaltener Hand belächelt werden, gewinnt in aller Regel die informelle Kultur. Menschen orientieren sich stärker daran, wie ihre unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen auf Rückschläge reagieren, als daran, was in offiziellen Leitlinien steht.
Das hat eine unbequeme Konsequenz für Führungskräfte, die Wachstumsintelligenz in ihrem Bereich stärken wollen: Es reicht nicht, das eigene Verhalten zu ändern, wenn die informellen Meinungsführerinnen und Meinungsführer im Team weiterhin nach den alten Regeln spielen. Wer eine lernorientierte Kultur aufbauen möchte, muss gezielt beobachten, wer im Team tatsächlich den Ton angibt, wenn ein Projekt schiefgeht, und genau dort ansetzen. Eine einzelne respektvolle Reaktion auf einen sichtbaren Fehler, öffentlich und glaubwürdig, wirkt oft stärker als zehn Grundsatzerklärungen in der nächsten Teamsitzung.
Was in der Praxis schiefgeht
Bevor es um konkrete Hebel für den Führungsalltag geht, lohnt sich ein Blick auf die häufigsten Fehlübersetzungen von Growth-Mindset-Ideen in die Praxis, weil sie erklären, warum viele gut gemeinte Initiativen trotzdem wirkungslos verpuffen.
Der erste Fehler ist die Verwechslung von Mindset mit Optimismus oder positivem Denken. Ein Growth Mindset bedeutet nicht, jedes Problem schönzureden oder Schwierigkeiten kleinzureden. Es bedeutet, ein Problem präzise zu benennen und es gleichzeitig für veränderbar zu halten. Diese beiden Dinge werden in der Praxis oft verwechselt, mit dem Ergebnis, dass Wachstumsintelligenz zur bequemen Ausrede wird, unangenehme Wahrheiten nicht auszusprechen.
Der zweite Fehler ist reine Symbolpolitik: ein Workshop, ein Poster, ein Leitsatz in der Unternehmenspräsentation, ohne dass sich an den tatsächlichen Anreizsystemen etwas ändert. Wenn Beförderungen weiterhin ausschließlich an fehlerfreie Bilanzen geknüpft sind, wird niemand ernsthaft anfangen, Risiken einzugehen und aus Fehlschlägen zu lernen, egal wie oft das Wort Growth Mindset im internen Newsletter auftaucht. Mindset-Kultur entsteht durch das, was tatsächlich belohnt wird, nicht durch das, was auf Folien steht.
Der dritte Fehler betrifft die Führungskraft selbst. Wer von seinem Team Lernorientierung erwartet, aber selbst jede Kritik als persönlichen Angriff behandelt, sendet ein widersprüchliches Signal, das lauter spricht als jede Ansage. Wachstumsintelligenz beginnt nicht im Team. Sie beginnt an der Spitze, und zwar sichtbar vorgelebt, nicht nur behauptet.
Ein Framework für Wachstumsintelligenz
Was heißt das jetzt für Ihren Führungsalltag? Vier Hebel lassen sich identifzieren, die genutzt werden können, um auf Basis einer auf Wachstumsintelligenz ausgelegten Kultur zu führen.
Der erste betrifft die Sprache, die Sie im Alltag verwenden: Beschreiben Sie beobachtbares Verhalten, Strategien und Fortschritt, statt Menschen pauschal als Naturtalent oder Genie zu etikettieren. Eine einfache Rückfrage genügt dafür oft völlig: Was genau hat hier funktioniert, und warum?
Der zweite Hebel ist die Fehlerkultur: Analysieren Sie relevante Fehler nach Ursachen, Entscheidungswegen und verbesserten Schutzmechanismen. Psychologische Sicherheit und Verantwortlichkeit sind dabei kein Widerspruch, Fehler dürfen besprechbar sein, ohne dass die Standards dadurch verwässern.
Der dritte Hebel ist die Dosierung von Herausforderungen. Anspruchsvolle Zusatzaufgaben können Entwicklung fördern, wenn Anforderung, Unterstützung und Feedback zusammenpassen. Eine wissenschaftlich belastbare Formel für die perfekte Schwierigkeitsstufe gibt es allerdings nicht, egal wie oft in Seminaren von einer angeblichen Zehn-Prozent-Zone die Rede ist. Wählen Sie die Schwierigkeit individuell und aufgabenbezogen, statt einer Formel zu vertrauen, die es in der seriösen Forschung so gar nicht gibt.
Der vierte Hebel schließlich ist das Karriere-Narrativ: Fragen Sie in Entwicklungsgesprächen nicht nur nach Ergebnissen, sondern nach neu erworbenen Fähigkeiten, veränderten Strategien und dem Umgang mit Rückschlägen. Wachstum, das niemand sieht, motiviert auch niemanden, selbst wenn es tatsächlich stattgefunden hat.
Zurück nach Salzburg
Die Kandidatin, die das Team damals wählte, wurde nach zwei Jahren mit der Leitung eines Projekts betraut, das im ersten Anlauf beinahe scheiterte, an einem Lieferantenausfall, einer verpassten Deadline und einer unangenehmen Rückfrage aus dem Vorstand. Genau in diesem Moment zeigte sich, warum die Entscheidung damals klug war. Sie präsentierte dem Vorstand keine Ausreden, sondern eine nüchterne Analyse, was schiefgelaufen war und was sich daraus für das nächste Projekt ableiten ließ. Das Projekt wurde nachträglich zu einem der profitabelsten des Jahres.
Bemerkenswert an dieser Geschichte ist, was nicht passierte. Es gab keinen dramatischen Wendepunkt, keine plötzliche Erleuchtung, keinen einzelnen Moment, in dem sich alles änderte. Es gab lediglich eine Führungskraft, die in einem einzigen kritischen Gespräch nicht in Verteidigungshaltung ging, sondern in Analysehaltung. Diese Fähigkeit war nicht angeboren, und sie fiel ihr auch nicht leicht. Kolleginnen berichteten später, dass sie sich in den Tagen vor der Vorstandssitzung mehrfach mit ihrem Team zusammengesetzt hatte, um genau diese Analyse gemeinsam vorzubereiten, unangenehme Fragen eingeschlossen. Wachstumsintelligenz zeigt sich selten in spontanen Geistesblitzen. Sie zeigt sich in der stillen Vorarbeit, die kaum jemand sieht, bevor der öffentliche Moment kommt, in dem sie zählt.
Die Kollegin mit dem makelloseren Lebenslauf hätte das vermutlich auch geschafft. Vielleicht. Die Krux ist, dass man es erst weiß, wenn zum ersten Mal etwas schiefgeht, und genau das lässt sich in keinem Assessment-Center vorab testen. Was sich dagegen testen lässt, ist die Reaktion auf genau diese Situation, sobald sie eintritt: Wird der Fehler versteckt, kleingeredet, auf andere geschoben, oder wird er zur Grundlage der nächsten, besseren Entscheidung? Das ist die eigentliche Frage, die über Führungskarrieren entscheidet, lange nachdem die Zeugnisnoten aus dem Auswahlverfahren vergessen sind.
Für den Führungsalltag lassen sich daraus fünf kleine, aber wirksame Gewohnheiten ableiten, die sich bereits diese Woche einführen lassen. Die erste ist präzises Prozessfeedback: konkret benennen, welche Vorgehensweise geholfen hat, statt pauschal zu loben. Die zweite ist der bewusste Einsatz der Formulierung noch nicht, dort eingesetzt, wo eine Fähigkeit tatsächlich entwickelbar ist, und nicht als Trostpflaster für alles, was gerade nicht funktioniert. Die dritte ist eine lernorientierte Fehleranalyse, die nach Ursachen und nächsten Schritten fragt, nicht nach Schuldigen. Die vierte ist die bewusste Wahl passender Herausforderungen, die Entwicklung ermöglichen, ohne Menschen systematisch zu überfordern. Und die fünfte ist ein regelmäßiger Lernrückblick, der schlicht danach fragt, welche Fähigkeit oder Strategie sich im letzten Quartal nachweisbar verbessert hat.
Wachstumsintelligenz ist damit kein Versprechen auf grenzenlose Formbarkeit. Es ist eine Führungsdisziplin: Fähigkeiten nicht vorschnell als statisch abstempeln, Feedback auf veränderbare Prozesse richten und Lerngelegenheiten so gestalten, dass Entwicklung tatsächlich stattfinden kann, nicht nur auf der Hochglanz-Folie der nächsten Strategiepräsentation. Das Gehirn Ihrer Mitarbeitenden verändert seine Struktur durch das, was es wiederholt tut. Die Frage ist nur, ob Sie als Führungskraft mitgestalten, wodurch, oder ob Sie es dem Zufall überlassen.
MENTAL PERFORMANCE PODCASTWachstumsintelligenz
Lernorientierung, ein konstruktiver Umgang mit Fehlern und gezieltes Feedback können für erfolgreiche Führung und die Entwicklung von Mitarbeitenden wichtiger sein als Talent allein, wobei wissenschaftliche Erkenntnisse die Chancen und Grenzen von Growth Mindset aufzeigen.
Steckbrief
Prof. Dr. Marcus Täuber
Früher hat er Gehirne seziert. Heute verändert er sie. Marcus Täuber ist promovierter Neurobiologe, Bestsellerautor und Europas erster Professor für Biohacking & Longevity. Als Mentalcoach trainiert er Eurofighter-Piloten, Weltrekordhalter und Top-CEOs – mit einer Kernthese, die sein gesamtes Werk durchzieht: Wie wir denken, fühlen und handeln, lässt sich gezielt gestalten.
Sieben Sachbücher – darunter der Topseller „Gedanken als Medizin“ – haben über 76.000 Leser erreicht. Das ERFOLG Magazin listet ihn seit 2021 unter den Top 500 der Erfolgswelt im deutschsprachigen Raum.
Marcus Täuber als Keynote-Speaker oder für ein Erlebnis-Seminar in Ihrem Unternehmen anfragen: https://ifmes.com
Quellen
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Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House.
Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95(2), 256–273.
Dweck, C. S., Murphy, M. C., Chatman, J. A., & Kray, L. J. (2014). How companies can profit from a "growth mindset." Harvard Business Review, 92(11), 28–29.
Macnamara, B. N., & Burgoyne, A. P. (2023). Do growth mindset interventions impact students' academic achievement? A systematic review and meta-analysis with recommendations for best practices. Psychological Bulletin, 149(3–4), 133–173.
Maguire, E. A., Gadian, D. G., Johnsrude, I. S., Good, C. D., Ashburner, J., Frackowiak, R. S. J., & Frith, C. D. (2000). Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(8), 4398–4403.
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Mueller, C. M., & Dweck, C. S. (1998). Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance. Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 33–52.