Wachstumsintelligenz – Warum Lernorientierung wichtiger sein kann als Talentglaube

Konferenzraum eines mittelständischen Technologieunternehmens, letzte Runde eines Auswahlverfahrens. Zwei Kandidatinnen stehen zur Wahl. Die eine: Bestnoten, renommierte Universität, ein Lebenslauf ohne einen einzigen sichtbaren Ausrutscher. Die andere: solide, aber unauffällige Zeugnisse – dafür eine Episode im Gespräch, die im Raum hängen bleibt. Ein gescheitertes Projekt im vorigen Job, offen erzählt, mit einer präzisen Analyse, was sie daraus verändert hat. Am Ende entscheidet sich das Team für die zweite Kandidatin. Eine Entscheidung gegen das makellosere Papier – und, wie die Forschung nahelegt, möglicherweise die klügere.

Unternehmen investieren substantielle Summen, um die talentiertesten Köpfe zu finden. Assessment-Center, Persönlichkeitstests, Headhunter-Honorare – die Auswahl ist teuer und aufwendig. Nur: Talent beantwortet die eine Frage nicht, auf die es im Ernstfall ankommt. Wie reagiert dieser hochtalentierte Mensch, wenn zum ersten Mal etwas schiefgeht? Genau hier beginnt die Mindset-Forschung – und sie hat eine Antwort, die unbequemer ist, als das Wort „Growth Mindset“ auf den ersten Blick vermuten lässt.

Die US-Psychologin Carol Dweck prägte dafür die Begriffe Fixed Mindset und Growth Mindset – die Überzeugung, Fähigkeiten seien entweder in Stein gemeißelt oder formbar. „Wachstumsintelligenz“ ist der Managementbegriff dafür: die Fähigkeit, Lernorientierung bei sich selbst und im Team bewusst zu fördern. Aber – und dieses Aber ist mir wichtig – ein Growth Mindset ist kein Wundermittel. Meta-Analysen zeigen im Schnitt kleine, uneinheitliche Effekte. Wer Ihnen etwas anderes verspricht, verkauft Ihnen Küchenpsychologie statt Wissenschaft. Schauen wir uns an, was tatsächlich haltbar ist – und was nicht, bevor wir zu den praktischen Konsequenzen für Ihren Führungsalltag kommen.

Der Grund, warum sich der genaue Blick lohnt, liegt in der Verwechslungsgefahr, die dem Begriff von Anfang an innewohnt. Growth Mindset klingt nach einer einfachen Wahrheit, die sich in einem Satz zusammenfassen lässt: Glaube an dich, und du wächst. Genau diese Verkürzung hat dazu geführt, dass sich in den vergangenen zehn Jahren eine ganze Industrie aus Motivationsvorträgen, Postern und Trainingsprogrammen um den Begriff gebildet hat, die mit der eigentlichen Forschung nur noch entfernt verwandt ist. Was in den Originalstudien eine präzise, empirisch überprüfbare Aussage über Zielorientierung und Fehlerverarbeitung war, wurde in der Popularisierung zu einem allgemeinen Leistungsversprechen. Für eine Führungskraft, die tatsächlich etwas verändern möchte, lohnt es sich, zwischen beidem sauber zu trennen.