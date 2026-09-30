trend. Personalities 11/26

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.
Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.
Recht
wechselt zu Cerha Hempel. Sie verstärkt dort das Team Streitige Angelegenheiten unter der Leitung von Senior-Partnerin Irene Welser. Kutschera ist auch als Rechtsanwältin in New York zugelassen.
steigt bei CMS zum Rechtsanwalt auf. Er berät nationale und internationale Mandanten schwerpunktmäßig in den Bereichen Insolvenz- und Restrukturierungsrecht sowie Gesellschaftsrecht/M&A.
verstärkt seit Kurzem als eingetragene Rechtsanwältin das Dorda-Real-Estate-Team. Sie begleitet großvolumige Immobilientransaktionen, Projektentwicklungen und berät in komplexen mietrechtlichen Fragestellungen.
Forschung & Innovation
Informatikerin an der TU Wien, wurde mit einem ERC Starting Grant (1,5 Millionen Euro) ausgezeichnet. Sie entwickelt Tools, um die Korrektheit digitaler Systeme zu beweisen.
Wirtschaftssoziologin an der Uni Wien, erhält einen ERC Starting Grant, um zu untersuchen, wie wirtschaftliche Akteur:innen auf Klimarisiken reagieren.
Chemikerin an der Uni Innsbruck, bekommt für einen neuen Bildungs- und Spektroskopie-Ansatz zur Untersuchung elektrochemischer Grenzflächen einen ERC Starting Grant.
Digital
ist Director Standards beim Normungsinstitut Austrian Standards und leitet dort Forschung und Innovation. Er war zuletzt beim deutschen Wasserstoffspezialisten Sunfire.
zieht als VP für Industry Alliances und Corporate Affairs ins Topmanagement des Industrie-KI-Anbieters NXAI ein. Die Managerin leitete zuletzt den Apple-Großkundenvertrieb für EMEA und Indien.
Der Tech-Unternehmer und Investor MARK S. KASLATTER, wird neuer CEO von Celum. Gründer MICHAEL J. KRÄFTNER, bleibt als Chief Vision Officer im Haus und konzentriert sich auf die langfristige Produktentwicklung.
Handel & Dienstleistungen
ergänzt ab Oktober 2026 die Geschäftsführung von Rewe Großhandel. Er war bei J. Bünting, Globus und der Unigruppe tätig, zuletzt arbeitete er als selbstständiger Berater.
ist neuer Area Manager Ikea Österreich. Er ist seit 1997 im Konzern tätig, zuletzt als Selling Manager Austria. Davor war er u. a. Expansion Manager und Storemanager in Klagenfurt und Wien Nord.
ist neuer Leiter des Vertriebs Einzelhandel bei Spar Österreich. Er ist seit 2002 im Konzern tätig, u. a. als Leiter Filialkoordination, stellvertretender regionaler Verkaufsleiter, sowie nationale Koordination Outlets
Energie & Umwelt
wird ab Jänner 2027 Geschäftsführer von Wien Energie. Er ist derzeit Vorstand der Energie AG Oberösterreich und war davor bereits bei Wien Energie tätig.
wird neue ESG-Managerin bei Gewista. Zuletzt war sie bei KPMG Sustainability Services und als Gastlektorin für ESG Reporting an der FH Oberösterreich tätig.
ist neuer Geschäftsführer der Stadtwerke Hartberg. Zuletzt war in der Wiener Stadtwerke-Gruppe tätig, u. a. als stellvertretender Geschäftsführer der Wipark Garagen GmbH.
Immobilien
frühere Sprecherin von Immobilienunternehmen wie UBM Development und Soravia, gründet mit Keywords Consulting ihre eigene Unternehmensberatung.
zuvor bei Otto Immobilien als Leiter des Research-Bereichs tätig, wird neuer Head of Research bei CBRE Österreich. Denner hat an der TU Wien Raumplanung studiert.
übernimmt ab November die Position des CFO der auch im Immobilienbereich aktiven Walter Group Holding. Er leitete zuvor die Rail Cargo Group der ÖBB.
Ihr Unternehmen
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