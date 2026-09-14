Wie CEOs im KI-Zeitalter kommunizieren

KI hat die Möglichkeiten in der Kommunikation dermaßen potenziert, dass es für viele undenkbar ist, sich dieses Werkzeugs nicht zu bedienen. Gerade unter Arbeitsdruck stehende Führungskräfte entlasten sich damit, sind sie doch im ständigen Dialog: mit Mitarbeitenden, Kunden, Partnern, mit Behörden und mit der Öffentlichkeit. Worte, die nicht mehr überall ankommen. Viele Adressaten entwickeln ein Gefühl der Ablehnung, weil sie sich von elaborierter Maschinensprache nicht als Mensch angesprochen fühlen, und tun ihren Unmut darüber kund. Auf Linkedin gibt es seit Kurzem eine Funktion, um KI-generierte Texte zu melden.

Den bekannten Rhetorik- und Führungskräftetrainer Roman Braun überraschen diese Entwicklungen wenig: „Die KI spricht zum Mainstream. Wer versucht, es allen recht zu machen, gibt den meisten zu wenig. Wenn eine Führungskraft zum Unternehmen spricht, ist Authentizität wichtig, und die darf nicht vom Mainstream verzerrt werden“, findet der Experte. Braun glaubt, dass die technischen Möglichkeiten erst am Anfang stehen. „Mit KI bekommen wir bald einen Maßanzug vom Fließband geliefert, der alle Mitarbeitenden individuell ansprechen können wird.“ CEOs müssten sich nicht mehr die Mühe machen, sich auf den Menschen einzustellen: „Das Gegenüber bekommt einen individuellen Text, aber niemand hat sich die Mühe genommen, die Person zu verstehen.“

Unter dem Eindruck dieses Unverstandenseins fallen Aspekte unter den Tisch, die über die sachliche Ebene hinausgehen, aber für die Verbundenheit mit einem Unternehmen wichtig sind. Exzellente Führungskommunikation müsse daher nicht nur das rationale Bewusstsein, sondern auch das bildhaft-emotionale „Unbewusstsein“ ansprechen. Braun: „Die Magie der Sprache ist präzise, bewusste und empathische Kommunikation, die aus Autorität Glaubwürdigkeit und aus Motivation Bewegung entstehen lässt.“

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