Neuroplastizität – Der unterschätzte Wettbewerbsvorteil moderner Führung

Aus der Praxis lassen sich fünf Muster ableiten, die in Vorstandsetagen besonders häufig zu Leistungseinbußen führen – und die sich nach denselben Prinzipien überschreiben lassen, mit denen Schwartz seine Patienten behandelt hat: Wahrnehmen, Umdeuten, Refokussieren, Neubewerten. Jedes Muster ist ein Beispiel dafür, wie Neuroplastizität konkret zum Erfolgsfaktor wird.

1. Der reflexhafte Kontrollimpuls

Bei jeder ungewohnten Information greift das Hirn nach Kontrolle. Detailfragen, Rückrufe, Übersichtsanforderungen. Das fühlt sich nach Sorgfalt an, ist aber oft die neuronale Kapitulation vor Unsicherheit. Die Übung dagegen ist die Sechs-Sekunden-Pause vor jeder Reaktion. Wahrnehmen, dass der Impuls da ist. Umdeuten als das, was er ist: nicht ein Akt der Verantwortung, sondern ein Akt der Angst. Refokussieren auf die eigentlich nötige Entscheidung. Neubewerten der Situation aus Distanz. Wer das systematisch übt, baut nachweislich präfrontale Kapazität auf – jene Hirnregion, die strategisches Leadership erst möglich macht.

2. Der unausgesprochene Vorwurf

Bei jeder Enttäuschung über einen Mitarbeiter beginnt das Gehirn, innere Anklagen zu formulieren. Diese inneren Schleifen werden mit jeder Wiederholung neuronal stabiler. Sie verzerren die Wahrnehmung des Mitarbeiters auch dann, wenn sie nie ausgesprochen werden – mit messbaren Folgen für die Beziehungsqualität und damit für die Performance des gesamten Teams. Die Übung dagegen ist, die Anklage als Anklage zu erkennen, sie umzudeuten in eine Frage – „Was hätte er aus seiner Sicht wissen können?" – und die Aufmerksamkeit auf die Lösung statt auf die Person zu lenken.

3. Die Lautstärke unter Druck

Sobald die Amygdala feuert, steigt die Stimme. Was im Moment wie Durchsetzungskraft wirkt, hinterlässt im Hirn der Mitarbeiter Cortisolspuren, die noch Stunden später Entscheidungen beeinflussen. Wer das eigene Stresssystem unter Kontrolle hat, ist der eigentliche Treiber von Hochleistung im Team. Die Übung dagegen ist die bewusste Verringerung der Lautstärke unter Druck. Wer leiser wird, wenn es schwieriger wird, schaltet sein eigenes Stresssystem aktiv herunter – und das des Teams gleich mit.

4. Die Lobverweigerung aus Prinzip

Viele Führungskräfte halten Lob für überflüssig oder gar gefährlich. Neurobiologisch ist das Unfug. Konkrete, sachbezogene Anerkennung aktiviert das Belohnungssystem und stärkt jene Verhaltensweisen, die wiederholt werden sollen. Wer aus Prinzip nicht lobt, trainiert seine Mitarbeiter neuronal darauf, dass gute Arbeit folgenlos bleibt – ein direkter Hebel zur Demotivation. Die Übung dagegen ist die Wochenroutine: einmal pro Woche jedem direkten Mitarbeiter eine konkrete Beobachtung über eine seiner Stärken zurückspielen. Neunzig Sekunden, die über Monate Wirkung zeigen.

5. Die Unfähigkeit zur Pause

Das stärkste Muster, das Führungskräfte überschreiben müssen, ist die Unfähigkeit, nichts zu tun. Wer von Termin zu Termin hetzt, schaltet sein Default Mode Network aus – jenes Hirnnetzwerk, das für strategische Sprünge und Integration zuständig ist. Studien zeigen, dass die produktivsten Einsichten von Top-Performern überproportional in scheinbar leeren Momenten entstehen. Die Übung dagegen ist täglich zwanzig Minuten ohne Agenda. Spazierengehen, ohne Telefon, ohne Podcast, ohne Input. Was kurzfristig wie verlorene Zeit aussieht, ist neurobiologisch die produktivste Stunde des Tages.