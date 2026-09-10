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trend. Personalities 10/26

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Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.

Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.

Digital

NEMANJA ŽILOVIĆ, 48

verantwortet als Chief Commercial Officer das Privatkundengeschäft bei Magenta. Er bringt 20 Jahre Branchenerfahrung mit, war zuletzt CCO bei der ungarischen Yettel. Vorgänger Branko Stanchev hat das Unternehmen verlassen.

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 © Peter Sorok
MARCOS DE ALMEIDA, 49, und PAUL UKOWITZ, 31

verstärken als Neuzugänge die Kreativagentur LWND. Almeida war für etwa für Publicis und BBDO tätig, Ukowitz zuletzt bei Virtue Identity.

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 © Beigestellt

Forschung & Innovation

ROBERT WAWRZINEK, 43

Chemiker, Gründer und Innovationsmanager, übernimmt die neu geschaffene Funktion des Directors Transformation & Portfolio Management bei Austrian Standards.

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 © Austrian Standards, Daniel Kalt
BERNHARD STANDL

Informatiker, hat die Professur für Didactics of Computer Science an der Uni Wien übernommen. Im Zentrum steht die Gestaltung von Lernumgebungen, die Problemlöseprozesse fördern.

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 © Beigestellt
JULIAN WEGHUBER, 46

leitet das Exzellenzzentrum für Lebens- und Futtermittelforschung am Campus Wels der FH Oberösterreich und ist nun auch wissenschaftlicher Leiter des KI-Zentrums FFoQSI.

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 © Christian Pecksteiner

Handel & Dienstleistungen

PATRICK SCHENNER, 49

wird neuer Geschäftsführer von Mediashop by One Spot. Schenner war zuletzt bei der Swiss Marketplace Group beschäftigt, davor bei Homegate, Porsche Holding, BWT und Immobilienscout24.

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 © Thomas Gobauer
SASKIA GUTMANN, 44

übernimmt die Leitung Marketing & Branding von Metro Österreich. Vor ihrem Wechsel war sie als Marketing & Commercial Excellence Director bei Coca-Cola HBC Österreich tätig.

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 © Metro
ARTHUR PICHLER

leitet künftig den Einkauf bei Bipa. Er ist seit 2005 im Infomanagement und im Category Management bei der Rewe Group tätig, seit 2023 als Operative Director bei Bipa Kroatien.

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 © Christian Dusek

Energie & Umwelt

JENS-CHRISTOPH BIDLINGMAIER, 57

wird neuer Managing Director von Beko Austria, Schweiz sowie von Bauknecht. Er ist seit 2014 im Konzern und war zuvor bei Whirlpool und Philips Consumer Electronics beschäftigt.

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 © Beigestellt
HANA DELLEMANN, 46

wird neue Geschäftsführerin der Landesholding Burgenland. Sie war CEO der Hitachi Rail Austria GmbH und davor bei Raaberbahn, der Österreichischen Post sowie bei ÖBB Rail Cargo tätig.

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 © Beigestellt
GERHARD HANKE, 55

wird Interims-CEO bei Wienerberger. Hanke ist seit 25 Jahren im Konzern u. a. für Infrastruktur, Energieeffizienz und Dekarbonisierung zuständig, zuletzt als CFO und stellvertretender CEO.

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 © Beigestellt

Recht & Steuer

VALENTINA EIGNER, 32

wurde bei CMS Austria in die Partnerriege aufgenommen. Ihre Schwerpunkte liegen auf den Bereichen erneuerbare Energien, Batteriespeicher, alternative Kraftstoffe sowie CO₂- und Emissionsmärkte.

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 © Karo Pernegger
PATRICIA BACKHAUSEN, 34

wechselt von Dorda zu Kienstellar Wien. Die Rechtsanwältin ist Expertin für M&A, Private Equity und Venture Capital. Sie ist dabei auf die Branchen Technologie sowie Healthcare & Life Sciences spezialisiert.

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 © Beigestellt
ISABEL PENZ, 31

avanciert bei Dorda zur eingetragenen Rechtsanwältin. Sie ist Mitglied des Teams Konfliktlösung und verfügt über umfassende Erfahrung im Gesellschaftsrecht, im Kapitalmarktrecht und im Bereich Mergers & Acquisition.

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 © Beigestellt

Immobilien

ANTHONY CROW, 40

seit 2023 Abteilungsleiter Gewerbe mit Fokus auf die Bereiche Büro, Einzelhandel, Industrie und Logistik, wird Prokurist beim Immobiliendienstleister Otto Immobilien.

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 © Steinbrenner - OTTO Immobilien
MARKUS FUHRMANN, 46

wechselt nach sieben Jahren als Gründer, CEO und Co-CEO in den Aufsichtsrat des Holzbau-Spezialisten Gropyus und übernimmt dort stellvertretend den Vorsitz.

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 © GROPYUS
JOHANN SEBASTIAN KANN, 48

Gutachter und Finanzexperte in Wien, wurde vom internationalen Immobilienverband Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) als Mitglied aufgenommen.

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 © Beigestellt
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