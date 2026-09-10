trend. Personalities 10/26

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.
Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.
Digital
verantwortet als Chief Commercial Officer das Privatkundengeschäft bei Magenta. Er bringt 20 Jahre Branchenerfahrung mit, war zuletzt CCO bei der ungarischen Yettel. Vorgänger Branko Stanchev hat das Unternehmen verlassen.
verstärken als Neuzugänge die Kreativagentur LWND. Almeida war für etwa für Publicis und BBDO tätig, Ukowitz zuletzt bei Virtue Identity.
Forschung & Innovation
Chemiker, Gründer und Innovationsmanager, übernimmt die neu geschaffene Funktion des Directors Transformation & Portfolio Management bei Austrian Standards.
Informatiker, hat die Professur für Didactics of Computer Science an der Uni Wien übernommen. Im Zentrum steht die Gestaltung von Lernumgebungen, die Problemlöseprozesse fördern.
leitet das Exzellenzzentrum für Lebens- und Futtermittelforschung am Campus Wels der FH Oberösterreich und ist nun auch wissenschaftlicher Leiter des KI-Zentrums FFoQSI.
Handel & Dienstleistungen
wird neuer Geschäftsführer von Mediashop by One Spot. Schenner war zuletzt bei der Swiss Marketplace Group beschäftigt, davor bei Homegate, Porsche Holding, BWT und Immobilienscout24.
übernimmt die Leitung Marketing & Branding von Metro Österreich. Vor ihrem Wechsel war sie als Marketing & Commercial Excellence Director bei Coca-Cola HBC Österreich tätig.
leitet künftig den Einkauf bei Bipa. Er ist seit 2005 im Infomanagement und im Category Management bei der Rewe Group tätig, seit 2023 als Operative Director bei Bipa Kroatien.
Energie & Umwelt
wird neuer Managing Director von Beko Austria, Schweiz sowie von Bauknecht. Er ist seit 2014 im Konzern und war zuvor bei Whirlpool und Philips Consumer Electronics beschäftigt.
wird neue Geschäftsführerin der Landesholding Burgenland. Sie war CEO der Hitachi Rail Austria GmbH und davor bei Raaberbahn, der Österreichischen Post sowie bei ÖBB Rail Cargo tätig.
wird Interims-CEO bei Wienerberger. Hanke ist seit 25 Jahren im Konzern u. a. für Infrastruktur, Energieeffizienz und Dekarbonisierung zuständig, zuletzt als CFO und stellvertretender CEO.
Recht & Steuer
wurde bei CMS Austria in die Partnerriege aufgenommen. Ihre Schwerpunkte liegen auf den Bereichen erneuerbare Energien, Batteriespeicher, alternative Kraftstoffe sowie CO₂- und Emissionsmärkte.
wechselt von Dorda zu Kienstellar Wien. Die Rechtsanwältin ist Expertin für M&A, Private Equity und Venture Capital. Sie ist dabei auf die Branchen Technologie sowie Healthcare & Life Sciences spezialisiert.
avanciert bei Dorda zur eingetragenen Rechtsanwältin. Sie ist Mitglied des Teams Konfliktlösung und verfügt über umfassende Erfahrung im Gesellschaftsrecht, im Kapitalmarktrecht und im Bereich Mergers & Acquisition.
Immobilien
seit 2023 Abteilungsleiter Gewerbe mit Fokus auf die Bereiche Büro, Einzelhandel, Industrie und Logistik, wird Prokurist beim Immobiliendienstleister Otto Immobilien.
wechselt nach sieben Jahren als Gründer, CEO und Co-CEO in den Aufsichtsrat des Holzbau-Spezialisten Gropyus und übernimmt dort stellvertretend den Vorsitz.
Gutachter und Finanzexperte in Wien, wurde vom internationalen Immobilienverband Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) als Mitglied aufgenommen.