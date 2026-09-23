Hundert Nachrichten. Ein Gespräch.

Privat teilen wir jeden Sonnenuntergang, im Unternehmen reporten wir jeden Schritt. Doch während die Datenströme explodieren, kollabiert echte Verbindung. Das eine Gespräch trägt mehr als hundert Nachrichten – und trotzdem scrollen wir weiter.
Ich liege in der Hängematte. Attersee, Abend, eigentlich Stille.
Das Handy liegt daneben. Es vibriert. Ich greife danach, nur kurz, sage ich mir. Ein Foto vom Mangart, mit Gipfelkreuz und breitem Lachen. Ein Video von einer Party auf einer Yacht am Bodensee, Musik, Gläser, Sonnenuntergang. Und noch eins. Und noch eins. Ein Herzchen hier, ein Smiley dort.
Ich scrolle weiter. Ich bin informiert. Über den Berg, die Party, die 50 anderen Leben, die gerade parallel zu meinem laufen. Und trotzdem fühle ich mich weniger verbunden. Es ist, als würde das ständige digitale Teilen eine dicke Glasscheibe zwischen mich und die Welt schieben: Ich kann alles sehen, aber nichts berühren. Informiert, aber nicht dabei.
Dabei haben wir etwas Grundlegendes verwechselt. Sichtbarkeit ist nicht Verbindung. Teilen ist nicht Erleben. Und Applaus von außen ist kein Zeichen von Tiefe – er ist oft genau das Gegenteil. Wer wahrhaft verbunden ist – mit einem Menschen, mit einem Moment, mit sich selbst –, braucht keine externe Bestätigung.
Dann der Kontrast auf dem Segelboot
Das Handy im Flugmodus. Ein Fokus. Eine Person neben mir an der Pinne.
Wir sprechen über etwas, das uns wirklich beschäftigt. Über unsere Erlebnisse aus der Kindheit – und schärfen das Bewusstsein, dass diese noch immer unsere Antreiber sind, wenn auch ungewollt –, über Möglichkeiten, über Entscheidungen, die gerade anstehen, und über das, was zählt. Der Wind entscheidet mit, wann geredet wird und wann geschwiegen.
Zwei Stunden später legen wir an. Und ich weiß: Dieses eine Gespräch hat mich mehr getragen als die hundert Nachrichten der letzten Woche zusammen.
P.S.: Es gibt nicht einmal ein Foto von diesem Nachmittag. Wir haben gar nicht daran gedacht – weil es in diesem Moment einfach keine Bedeutung hatte.
Die Pathologie im Büro: Transparenz als Beruhigungsmittel
Das ist kein romantisches Gefühl. Das ist Physiologie und Organisationstheorie.
Im Schnitt werden wir alle sechs Minuten durch ein digitales Signal unterbrochen. Bis das Gehirn wieder vollständig fokussiert ist, vergehen 20 bis 25 Minuten. Der durchschnittliche Wissensarbeiter bewältigt täglich über 270 Unterbrechungen. Wir nennen das „informiert sein“. Es ist das Gegenteil: Dauerlähmung mit Störgeräusch.
Was privat als Social-Media-Einsamkeit sichtbar wird, durchzieht die Arbeitswelt als schleichendes Gift. In Unternehmen heißt die Simulation von Nähe nicht Instagram, sondern Dashboard, Jira oder Microsoft Teams. Reports, die niemand liest, aber alle schreiben. Status-Updates im Minutentakt. Alle wissen alles – und sind sich trotzdem fremd.
Warum tun wir das? Weil Sichtbarkeit mit Kontrolle verwechselt wird. Wo Vertrauen fehlt, wird Transparenz gefordert. Der Zwang zur ständigen Dokumentation ist der Angstreflex des Managements: Führungskräfte verlangen Reports, um sich gegen Ungewissheit abzusichern. Mitarbeitende produzieren Datenmüll, um ihre Relevanz zu beweisen. Information hat Verbindung ersetzt.
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Für dich: Führe das Gespräch – nicht die E-Mail
Wähle diese Woche ein heikles oder festgefahrenes Thema – und führe das Gespräch nicht per E-Mail oder am Konferenztisch, sondern im Gehen. Bei einem gemeinsamen Spaziergang, auf dem Weg zum nächsten Termin, bei einem Telefonat an der frischen Luft. Der Kanal entscheidet mit, was möglich ist.
Warum wähle ich in schwierigen Momenten so oft die E-Mail statt das direkte Gespräch?
Für dein Team: Schaffe Räume ohne Rauschen
Handys weg im Meeting – nicht als Regel, sondern als Haltung. Und streiche bei jedem Thema die Frage: "Wer muss noch in den CC-Verteiler?" Weniger Sichtbarkeit, mehr Substanz. Der Konflikt, der gerade nur deshalb schwelt, weil ihr darüber schreibt statt sprecht – der kostet mehr als das unbequeme Gespräch.
Welcher Konflikt in unserem Team schwelt gerade nur deshalb, weil wir darüber schreiben statt sprechen?
Für deine Organisation: Kündige einen Report – und beobachte
Wähle einen wöchentlichen Status-Bericht und streiche ihn testweise für vier Wochen ersatzlos. Nicht ankündigen, nicht erklären – einfach weglassen. Was passiert? Wer fragt nach? Was war wirklich wichtig – und was war nur Beschäftigung mit Beschäftigung?
elohnen wir in unserer Kultur die Schnelligkeit der Antwort – oder die Tiefe des Beitrags?
Fazit
Hundert Nachrichten erreichen dich. Ein Gespräch verändert dich.
Der Wind dreht schlagartig. Die Crew an Deck schaut sich an. Niemand filmt. Niemand schreibt ein Status-Update. Alle wissen exakt, was zu tun ist – weil die Verbindung zueinander und zur Situation absolut ist.
Gute Führung verlässt die Simulation von Nähe. Sie schafft Räume, in denen reine Information wertlos ist – und echte Präsenz, Vertrauen und Resonanz alles entscheiden.
Wer wirklich verbunden ist, braucht keinen Applaus von außen. Das ist in einer Welt, die in synthetischen Daten ertrinkt, die wertvollste Führungskompetenz überhaupt.
Stop advising. Start experiencing.
Das Sailing Leadership Lab schafft genau diesen Raum. Mehr erfahren
Inspiriert von:
Sherry Turkle – Goldilocks-Falle & digitale Entfremdung („Alone Together“)
Leon Festinger – Theorie der sozialen Vergleiche (Social Comparison Theory)
David Kolb – Erfahrungslernen & Transformation (Experiential Learning Theory)
Vivek Murthy – Einsamkeit im Zeitalter der Dauervernetzung (Former Surgeon General der USA)
George Bernard Shaw – Die Illusion der gelungenen Kommunikation
Steckbrief
Monika Edlinger, MBA
Aufgewachsen in den Bergen, in einem lebendigen Familienclan, lernte Monika früh, wie sehr Gemeinschaft trägt – und zugleich herausfordert. Heute ist sie eine prägende Stimme für eine neue Architektur der Wirksamkeit in den Führungsetagen zwischen Stuttgart, München und Wien.
Als systemische Beraterin, Coach und Dozentin begleitet sie Menschen und Organisationen durch Transformation, Krise und Wachstum. Dabei verbindet sie wissenschaftliche Expertise mit strategischer Klarheit und konsequenter menschlicher Tiefe. Ihr Ziel ist stets: Real Connection. Real Growth. Real Impact. Ihre Arbeit wurde international mit dem Distribution & Marketing Innovation Award ausgezeichnet. Ihr Ansatz: weg von reiner Wissensvermittlung – hin zu echter Erfahrung.
Stop advising. Start experiencing.