Hundert Nachrichten. Ein Gespräch.

Das Handy liegt daneben. Es vibriert. Ich greife danach, nur kurz, sage ich mir. Ein Foto vom Mangart, mit Gipfelkreuz und breitem Lachen. Ein Video von einer Party auf einer Yacht am Bodensee, Musik, Gläser, Sonnenuntergang. Und noch eins. Und noch eins. Ein Herzchen hier, ein Smiley dort.

Ich scrolle weiter. Ich bin informiert. Über den Berg, die Party, die 50 anderen Leben, die gerade parallel zu meinem laufen. Und trotzdem fühle ich mich weniger verbunden. Es ist, als würde das ständige digitale Teilen eine dicke Glasscheibe zwischen mich und die Welt schieben: Ich kann alles sehen, aber nichts berühren. Informiert, aber nicht dabei.

Dabei haben wir etwas Grundlegendes verwechselt. Sichtbarkeit ist nicht Verbindung. Teilen ist nicht Erleben. Und Applaus von außen ist kein Zeichen von Tiefe – er ist oft genau das Gegenteil. Wer wahrhaft verbunden ist – mit einem Menschen, mit einem Moment, mit sich selbst –, braucht keine externe Bestätigung.