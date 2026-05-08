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trend. Personalities 07/26

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Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.

Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.

Banken und Versicherungen

SONJA RAUS, 49

zieht per 1. Juli neben Judit Havasi neu in den Vorstand des Versicherungskonzerns Vienna Insurance Group (VIG) ein. Sie war davor im Vorstand der Wiener Städtischen.

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 © VIG/Ludwig Schedl
HARALD RIENER, 57

übernimmt mit Jahresmitte als Generaldirektor die Führung der Donau Versicherung. Der bisherige VIG-Vorstand war schon davor als Manager bei der Donau tätig.

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 © VIG/Marlene Fröhlich
DOROTA SNARSKA-KUMAN, 56

zieht mit Roeland Louwhoff und Jernej Omahen neu in den Aufsichtsrat der Erste Group ein. Die gebürtige Polin war zuvor u. a. Partnerin bei Deloitte Polska.

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 © ERSTE Group/Daniela Beranek

Immobilien

FELIX HOHENBERG, 29

erfahrener Jurist und zuletzt in einer Londoner Kanzlei tätig, übernimmt das Projektmanagement des Quartiers TwentyOne für den Immobilienentwickler Bondi Consult.

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 © MARTIN JORDAN
JOHANNES MATUSCHKA, 51

der bisher erfolgreich den Standort Berlin für den Immobiliendienstleister Engel & Völkers führte, wird Geschäftsführer des Engel & Völkers Market Centers Wien.

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 © Engel & Völkers
DANIEL DWORAK, 52

zuvor bei Willhaben tätig, leitet künftig als Head of Department das neue Geschäftsfeld des Business-to-Consumer-Kundenbereichs beim Grundbuchexperten Immounited.

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 © IMMOunited GmbH

Digital

TOM LUTZ, 60

leitet die Stabsstelle Kommunikation bei der AUVA. Er war fast drei Jahrzehnte für Microsoft Österreich tätig gewesen, zuletzt als Head of Corporate Communications.

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 © beigestellt
MARION MÜLLER, 29

steigt nach eineinhalb Jahren bei der Agentur LWND zur Etatdirektorin auf, betreut Billa oder die Lotterienmarken Win2Day und WinWin. Die erfahrene Projektmanagerin bringt auch Social-Media-Know-how mit.

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 © beigestellt
ALEXANDER BRIX, 36

verstärkt als CCO das Team beim Sprach-KI-Anbieter Fonio. Er verantwortet Vertrieb, Partnergeschäft und das Accountmanagement. Erfolg im Marktaufbau bewies er zuletzt als COO von Kaleido, das 2021 an Canva verkauft wurde.

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 © beigestellt

Energie & Umwelt

EMMA DELANEY, 52

wird ab 1. September neue CEO von OMV. Sie war 30 Jahre Mitglied des Topmanagements von BP für Kraftstoffe, Biokraftstoffe, Industrie- und Fahrzeugschmierstoffherstellung sowie Luftfahrtkraftstoffe und E-Mobilität.

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 © beigestellt
MICHAEL STRUGL

übernimmt interimistisch und zusätzlich die Rolle des CFO im Verbund, da Langzeit-CFO Peter Kollmann zur Bank of America wechselt. Strugl ist seit 2019 im Vorstand des Unternehmens tätig, seit 2020 als CEO.

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 © Verbund/Josef M. Fallnhauser
SASCHA ZABRANSKY, 50

übernimmt ab sofort gemeinsam mit Alma Kahler die Geschäftsführung bei Wien Energie. Er ist bereits seit fünf Jahren im Unternehmen tätig und war davor u. a. in leitenden Funktionen bei A1 beschäftigt.

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 © beigestellt

Recht und Steuer

ISABELLA KEHRER, 54

wechselt in die Kanzlei PHH. Sie ist auf Liegenschaftsrecht, Bauvertrags- und Mietrecht spezialisiert und war zuvor neben mehreren renommierten Kanzleien auch bei der Esterhazy Betriebe AG tätig.

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 © PHH Rechtsanwält:innen/Studio matphoto
LUKAS JÄGER, 29,

verstärkt als Rechtsanwalt das Dispute-Resolution-Team bei Binder Grösswang. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Commercial Litigation und Arbitration, sowie Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht.

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 © BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH/Wilke
KATRIN REPIC, 35, PHILIP EXENBERGER, 38, ALEXANDRA CIARNAU, 32

steigen bei Dorda in die Partner-Riege auf. Ciarnau hat das Datenschutz-Team mitgeprägt, Exenberger das Dispute-Resolution-Team. Repic ist Bankrechtsexpertin.

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 © Dorda

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