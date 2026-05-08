trend. Personalities 07/26

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.
Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.
Banken und Versicherungen
zieht per 1. Juli neben Judit Havasi neu in den Vorstand des Versicherungskonzerns Vienna Insurance Group (VIG) ein. Sie war davor im Vorstand der Wiener Städtischen.
übernimmt mit Jahresmitte als Generaldirektor die Führung der Donau Versicherung. Der bisherige VIG-Vorstand war schon davor als Manager bei der Donau tätig.
zieht mit Roeland Louwhoff und Jernej Omahen neu in den Aufsichtsrat der Erste Group ein. Die gebürtige Polin war zuvor u. a. Partnerin bei Deloitte Polska.
Immobilien
erfahrener Jurist und zuletzt in einer Londoner Kanzlei tätig, übernimmt das Projektmanagement des Quartiers TwentyOne für den Immobilienentwickler Bondi Consult.
der bisher erfolgreich den Standort Berlin für den Immobiliendienstleister Engel & Völkers führte, wird Geschäftsführer des Engel & Völkers Market Centers Wien.
zuvor bei Willhaben tätig, leitet künftig als Head of Department das neue Geschäftsfeld des Business-to-Consumer-Kundenbereichs beim Grundbuchexperten Immounited.
Digital
leitet die Stabsstelle Kommunikation bei der AUVA. Er war fast drei Jahrzehnte für Microsoft Österreich tätig gewesen, zuletzt als Head of Corporate Communications.
steigt nach eineinhalb Jahren bei der Agentur LWND zur Etatdirektorin auf, betreut Billa oder die Lotterienmarken Win2Day und WinWin. Die erfahrene Projektmanagerin bringt auch Social-Media-Know-how mit.
verstärkt als CCO das Team beim Sprach-KI-Anbieter Fonio. Er verantwortet Vertrieb, Partnergeschäft und das Accountmanagement. Erfolg im Marktaufbau bewies er zuletzt als COO von Kaleido, das 2021 an Canva verkauft wurde.
Energie & Umwelt
wird ab 1. September neue CEO von OMV. Sie war 30 Jahre Mitglied des Topmanagements von BP für Kraftstoffe, Biokraftstoffe, Industrie- und Fahrzeugschmierstoffherstellung sowie Luftfahrtkraftstoffe und E-Mobilität.
übernimmt interimistisch und zusätzlich die Rolle des CFO im Verbund, da Langzeit-CFO Peter Kollmann zur Bank of America wechselt. Strugl ist seit 2019 im Vorstand des Unternehmens tätig, seit 2020 als CEO.
übernimmt ab sofort gemeinsam mit Alma Kahler die Geschäftsführung bei Wien Energie. Er ist bereits seit fünf Jahren im Unternehmen tätig und war davor u. a. in leitenden Funktionen bei A1 beschäftigt.
Recht und Steuer
wechselt in die Kanzlei PHH. Sie ist auf Liegenschaftsrecht, Bauvertrags- und Mietrecht spezialisiert und war zuvor neben mehreren renommierten Kanzleien auch bei der Esterhazy Betriebe AG tätig.
verstärkt als Rechtsanwalt das Dispute-Resolution-Team bei Binder Grösswang. Seine Beratungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Commercial Litigation und Arbitration, sowie Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht.
steigen bei Dorda in die Partner-Riege auf. Ciarnau hat das Datenschutz-Team mitgeprägt, Exenberger das Dispute-Resolution-Team. Repic ist Bankrechtsexpertin.
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