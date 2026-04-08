Connect Day 26: Wo Innovation zusammenkommt

Im Mittelpunkt steht ein klar strukturiertes Format, das auf direkte und effiziente Zusammenarbeit ausgelegt ist: das 1:1-B2B-Matchmaking. In vorab vereinbarten 15-minütigen Gesprächen treffen Startups, Investor:innen und Unternehmensvertreter:innen gezielt aufeinander. Diese Gespräche führen nachweislich zu direkten Kooperationen, Pilotprojekten und Investments – wie bereits die Erfolge der Connect Days 2024 und 2025 gezeigt haben.

Dank eines klaren Freigabeprozesses entsteht eine hohe Dichte an kuratierten und relevanten Teilnehmer:innen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Gespräche hochwertig und zielgerichtet sind. Die offene Atmosphäre des Events fördert gleichzeitig bedeutungsvolle Kontakte und ermöglicht es den Teilnehmenden, in kurzer Zeit ein breites Netzwerk im Innovationsökosystem aufzubauen.

Die Veranstaltung ist Teil der ViennaUP 2026 und wird von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) organisiert. Die hohe Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung des Events ist durch die langjährige, strategische Partnerschaften mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), der Austrian Business Agency (ABA) und der Wiener Wirtschaftsagentur sowie den Hauptpartnern, die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und Erste Bank möglich.