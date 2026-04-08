Connect Day 26: Wo Innovation zusammenkommt

Am 19. Mai 2026 wird die WKO Wien zum zentralen Treffpunkt des österreichischen Innovationsökosystems: Mit dem Connect Day 26 findet Österreichs größtes Matchmaking-Event für Kooperationen zwischen Startups, Investor:innen sowie Corporates und KMUs statt. Die Veranstaltung ist Teil der ViennaUP 2026 und wird von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) organisiert.
Im Mittelpunkt steht ein klar strukturiertes Format, das auf direkte und effiziente Zusammenarbeit ausgelegt ist: das 1:1-B2B-Matchmaking. In vorab vereinbarten 15-minütigen Gesprächen treffen Startups, Investor:innen und Unternehmensvertreter:innen gezielt aufeinander. Diese Gespräche führen nachweislich zu direkten Kooperationen, Pilotprojekten und Investments – wie bereits die Erfolge der Connect Days 2024 und 2025 gezeigt haben.
Dank eines klaren Freigabeprozesses entsteht eine hohe Dichte an kuratierten und relevanten Teilnehmer:innen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Gespräche hochwertig und zielgerichtet sind. Die offene Atmosphäre des Events fördert gleichzeitig bedeutungsvolle Kontakte und ermöglicht es den Teilnehmenden, in kurzer Zeit ein breites Netzwerk im Innovationsökosystem aufzubauen.
Die Veranstaltung ist Teil der ViennaUP 2026 und wird von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) organisiert. Die hohe Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung des Events ist durch die langjährige, strategische Partnerschaften mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), der Austrian Business Agency (ABA) und der Wiener Wirtschaftsagentur sowie den Hauptpartnern, die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) und Erste Bank möglich.
Strukturierter Dealflow für Investor:innen
Der Connect Day 26 richtet sich gezielt an Investor:innen jeder Art: Business Angels, Micro VCs, Venture Capital Funds, Corporate VCs und Family Offices. Für diese Zielgruppe bietet das Event strukturierten Dealflow sowie Zugang zu kuratierten Startups aus vier klar definierten Themenclustern: FrontierTech & AI, GreenTech & Manufacturing, MedTech & LifeScience sowie UrbanTech, Mobility & EnergyTransition.
Startups werden im Vorfeld durch eine Jury geprüft und die qualifizierten dürfen am Event teilnehmen. Investor:innen haben dadurch die Möglichkeit, auf einen strukturierten Überblick über vielversprechende Unternehmen zuzugreifen und gleichzeitig selbst gezielt 1:1-Gespräche zu initiieren. Die 15-minütigen Sessions ermöglichen es, in kurzer Zeit eine große Anzahl relevanter Kontakte effizient zu prüfen und zu vertiefen.
Somit bietet der Connect Day 26 Investor:innen ausgewählten Zugang zu vielversprechenden Startups sowie direkten Austausch mit führenden Innovationsverantwortlichen großer Unternehmen.
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Effiziente Lösungen für Corporates und KMUs
Auch für Corporates und KMUs – insbesondere Innovationsmanager:innen, Digital Leads, R&D-Abteilungen, Venture-Clienting-Teams sowie Geschäftsführer:innen – bietet der Connect Day 26 einen direkten Zugang zu neuen Technologien und konkreten Lösungspartnern.
Im Zentrum steht dabei die schnelle Identifikation von Startup-Lösungen für konkrete Unternehmensherausforderungen sowie die Möglichkeit, rasch Pilotprojekte anzustoßen. Das 1:1-Matchmaking ermöglicht dabei gezielte Gespräche mit passenden Startups aus den relevanten Themenbereichen.
Ein besonderes Format des Connect Day 26 sind die Corporate Reverse Pitches, die neben dem klassischen Matchmaking einen der zentralen Programmschwerpunkte der Veranstaltung bilden. Dabei werden bewusst die Rollen getauscht: Nicht Startups präsentieren ihre Lösungen, sondern etablierte Unternehmen stellen in kompakten 4-Minuten-Pitches ihre konkreten Herausforderungen, Innovationsbedarfe und Kooperationsmöglichkeiten vor. Für den Connect Day 26 stehen bereits sechs spannende Unternehmen fest, die ihre Challenges präsentieren und damit gezielt den Dialog mit innovativen Startups suchen: VERBUND X Ventures, Infineon Technologies Austria AG, Blum Ventures, Wien Energie, Primetals Technologies Austria GmbH sowie TTTech Auto GmbH.
Die Corporate Reverse Pitches, umgesetzt in Zusammenarbeit mit der Austrian Business Agency und aws Industry-StartUp.Net, bilden damit einen inhaltlichen Kern des Connect Day.
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Ganzes Ökosystem an einem Tag
Die Veranstaltung deckt vier zentrale Innovationsfelder ab: FrontierTech & AI, GreenTech & Manufacturing, MedTech & LifeScience sowie UrbanTech, Mobility & EnergyTransition. Damit werden sowohl technologische Zukunftsthemen als auch industrielle Anwendungsfelder umfassend abgebildet.
Neben dem Matchmaking bietet der Connect Day 26 weitere Programmpunkte, die das gesamte Innovationsökosystem abbilden. Dazu zählen Corporate Reverse Pitches, eine Topic Stage mit Panels und Startup-Pitches sowie ein Pitching Room mit nationalen & internationalen Startups nach weiteren Themen gruppiert z.B.: Spinoffs.
Als Teil der ViennaUP 2026 bringt der Connect Day 26 nationale und internationale Akteur:innen zusammen und schafft einen kuratierten Rahmen für Kooperationen und Investments auf Augenhöhe.