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trend. Personalities 05/26

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Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.

Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.

Immobilien

Anna Geher, 36

wird gemeinsam mit Eugen Otto Geschäftsführerin der neuen Otto Immobilien Bewertung GmbH. Die Sachverständige hat an der TU studiert und ist auch Mitglied der RICS.

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 © C. Steinbrenner
Manuel Bugl, 37

zuvor bei Wealthcore Investment, wird Head of Investment bei CBRE Österreich. Bugl ist begeisterter Sportler und hat Financial Management an der Donauuniversität Krems studiert.

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 © Tina Herzl
Alexander Hund, 37

bisher bei CTP für das operative Geschäft in Deutschland und Österreich zuständig, übernimmt die Leitung der Sparte Industry & Logistics beim Asset Manager CC Real.

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 © PR

Banken und Versicherungen

Sabine Hönigsberger, 55

übernimmt die Leitung des Bereichs Medium Corporates der UniCredit Bank Austria. Die Firmenkundenexpertin war davor für die Erste Bank tätig.

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 © beigestellt
Rainer Polster, 56

wird ab Oktober neu in den Vorstand der Oberbank aufrücken und dort u.a. für den Expansionsmarkt Deutschland zuständig sein. Er war zuletzt CFO der Oldenburgischen Landesbank.

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 © Sabine Kneidinger
Christine Theodorovics, 57

gebürtige Österreicherin mit Schweizer Pass, ist neu im Aufsichtsrat von Helvetia Österreich. Den Vorsitz des Gremiums übernimmt Karina Schreiber.

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 © beigestellt

Digital

Doris Wolfsteiner, 40

führt das Innovations- und Digitalisierungsmanagement der Vivatis-Gruppe. Sie kommt von Fronius, wo sie zuletzt im Business Development für den Bereich Solar & Energy tätig war.

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 © Christian Huber
Mario Klima, 51

ist beim kanadisch-tschechischen IT-Berater Adastra als Go-to-Market-Lead für Österreich verpflichtet worden. Der erfahrene Vertriebsmann war u.a. für Colt, F5 Networks und Dynatrace tätig.

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 © beigestellt
Juliane Bachl, 47 & Franz Hillebrand, 54

Juliane Bachl hat die Geschäftsführung des auf die Immobilienbranche spezialisierten Digitalisierungsanbieters Anders & Ganz übernommen. Gemeinsam mit Franz Hillebrand verantwortet sie den Aufbau des österreichischen Standorts.

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 © beigestellt

Forschung und Innovation

Iris K. Gratz

Immunologin, hat den Lehrstuhl für Medizinische Systembiologie an der Medizinischen Fakultät der JKU übernommen. Ihr Forschungsfokus liegt auf entzündlichen Erkrankungen.

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 © Simon Haigermoster
Carole Planchette

ist neue Professorin für Strömungslehre an der TU Graz. Sie beschäftigt sich mit Systemen, in denen unmischbare Flüssigkeiten, Gase oder Feststoffe miteinander wechselwirken.

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 © Renate Trummer
Steffen Stelzer

international erfahrener Werkstoffexperte, übernimmt die Professur für Verarbeitung von Verbundwerkstoffen und Design für Recycling an der Montanuniversität Leoben.

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 © beigestellt

Handel und Dienstleistungen

Stefan Kaswurm, 44

ist neuer Commercial Excellence Director von Coca-Cola HBC in Österreich. Er arbeitet seit 2016 im Unternehmen, zuletzt als Revenue Growth Manager, und war davor bei Mars Austria beschäftigt.

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 © Coca-Cola
Stefan Trojer, 49

ist neuer Geschäftsführer von Nespresso Österreich. Er war zuletzt als Regional Business Manager Europe in der Schweiz und davor bei Kotányi, Julius Meinl und Unilever tätig.

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 © Nespresso
Vittorio Buonfiglio

wird CEO von Media Markt Österreich und Schweiz. Er ist seit 15 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen für Media Markt / Saturn in Italien, in der Schweiz und in den Niederlanden tätig.

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 © Media Markt

Energie & Umwelt

Christoph Veit

ist neuer Obmann der Energiegemeinschaft Weinviertel Ost. Veit ist Bürgermeister der Gemeinde Ebenthal sowie Lehrer und EDV-Koordinator in der Bildungsdirektion NÖ.

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 © Ebenthal
Anna Jasper-Martens, 53

ist neue Finanz- und Personalvorständin bei illwerke vkw. Sie war zuvor in leitenden Funktionen bei E.ON Energy Infrastructure Solutions und Vattenfall beschäftigt.

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 © Illwerke
Theresia Vogel

wird stellvertretende Vorsitzende des Rats für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT). Vogel ist seit 2023 im Rat tätig und war zuvor Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds.

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 © Johannes Hloch

Recht und Steuer

Veronika Appl, 42

wurde zur neuen Head of IPT (Intellectual Property & Technology) bei DLA Piper Österreich ernannt. Sie hat umfassende Erfahrung in Mandaten des Geistigen Eigentums, Lauterkeits- und regulatorischen Rechts.

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 © beigestellt
Florian Nikolai, 34

avanciert bei FSM Rechtsanwälte zum Counsel. Der gebürtige Burgenländer ist auf M&A-Transaktionen (Private Equity, Venture Capital, Real Estate), Gesellschaftsrecht und Corporate Litigation spezialisiert.

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 © beigestellt
Miriam Broucek, 43

ist als Partnerin zur Wirtschaftskanzlei Kinstellar in Wien gestoßen. Die Juristin ist auf Bank- und Finanzrecht, insbesondere regulatorische Angelegenheiten, sowie auf Fintecs und Kryptowerte spezialisiert.

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 © beigestellt

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