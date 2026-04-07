trend. Personalities 05/26

Personalities aus der aktuellen trend. Ausgabe in den Branchen Banken & Versicherungen, Immobilien, Digital, Forschung & Innovation, Handel & Dienstleistungen, Energie & Umwelt und Recht & Steuer.
Lesen Sie hier über die neuen wirtschaftlichen Führungskräfte des Landes.
Immobilien
wird gemeinsam mit Eugen Otto Geschäftsführerin der neuen Otto Immobilien Bewertung GmbH. Die Sachverständige hat an der TU studiert und ist auch Mitglied der RICS.
zuvor bei Wealthcore Investment, wird Head of Investment bei CBRE Österreich. Bugl ist begeisterter Sportler und hat Financial Management an der Donauuniversität Krems studiert.
bisher bei CTP für das operative Geschäft in Deutschland und Österreich zuständig, übernimmt die Leitung der Sparte Industry & Logistics beim Asset Manager CC Real.
Banken und Versicherungen
übernimmt die Leitung des Bereichs Medium Corporates der UniCredit Bank Austria. Die Firmenkundenexpertin war davor für die Erste Bank tätig.
wird ab Oktober neu in den Vorstand der Oberbank aufrücken und dort u.a. für den Expansionsmarkt Deutschland zuständig sein. Er war zuletzt CFO der Oldenburgischen Landesbank.
gebürtige Österreicherin mit Schweizer Pass, ist neu im Aufsichtsrat von Helvetia Österreich. Den Vorsitz des Gremiums übernimmt Karina Schreiber.
Digital
führt das Innovations- und Digitalisierungsmanagement der Vivatis-Gruppe. Sie kommt von Fronius, wo sie zuletzt im Business Development für den Bereich Solar & Energy tätig war.
ist beim kanadisch-tschechischen IT-Berater Adastra als Go-to-Market-Lead für Österreich verpflichtet worden. Der erfahrene Vertriebsmann war u.a. für Colt, F5 Networks und Dynatrace tätig.
Juliane Bachl hat die Geschäftsführung des auf die Immobilienbranche spezialisierten Digitalisierungsanbieters Anders & Ganz übernommen. Gemeinsam mit Franz Hillebrand verantwortet sie den Aufbau des österreichischen Standorts.
Forschung und Innovation
Immunologin, hat den Lehrstuhl für Medizinische Systembiologie an der Medizinischen Fakultät der JKU übernommen. Ihr Forschungsfokus liegt auf entzündlichen Erkrankungen.
ist neue Professorin für Strömungslehre an der TU Graz. Sie beschäftigt sich mit Systemen, in denen unmischbare Flüssigkeiten, Gase oder Feststoffe miteinander wechselwirken.
international erfahrener Werkstoffexperte, übernimmt die Professur für Verarbeitung von Verbundwerkstoffen und Design für Recycling an der Montanuniversität Leoben.
Handel und Dienstleistungen
ist neuer Commercial Excellence Director von Coca-Cola HBC in Österreich. Er arbeitet seit 2016 im Unternehmen, zuletzt als Revenue Growth Manager, und war davor bei Mars Austria beschäftigt.
ist neuer Geschäftsführer von Nespresso Österreich. Er war zuletzt als Regional Business Manager Europe in der Schweiz und davor bei Kotányi, Julius Meinl und Unilever tätig.
wird CEO von Media Markt Österreich und Schweiz. Er ist seit 15 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen für Media Markt / Saturn in Italien, in der Schweiz und in den Niederlanden tätig.
Energie & Umwelt
ist neuer Obmann der Energiegemeinschaft Weinviertel Ost. Veit ist Bürgermeister der Gemeinde Ebenthal sowie Lehrer und EDV-Koordinator in der Bildungsdirektion NÖ.
ist neue Finanz- und Personalvorständin bei illwerke vkw. Sie war zuvor in leitenden Funktionen bei E.ON Energy Infrastructure Solutions und Vattenfall beschäftigt.
wird stellvertretende Vorsitzende des Rats für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT). Vogel ist seit 2023 im Rat tätig und war zuvor Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds.
Recht und Steuer
wurde zur neuen Head of IPT (Intellectual Property & Technology) bei DLA Piper Österreich ernannt. Sie hat umfassende Erfahrung in Mandaten des Geistigen Eigentums, Lauterkeits- und regulatorischen Rechts.
avanciert bei FSM Rechtsanwälte zum Counsel. Der gebürtige Burgenländer ist auf M&A-Transaktionen (Private Equity, Venture Capital, Real Estate), Gesellschaftsrecht und Corporate Litigation spezialisiert.
ist als Partnerin zur Wirtschaftskanzlei Kinstellar in Wien gestoßen. Die Juristin ist auf Bank- und Finanzrecht, insbesondere regulatorische Angelegenheiten, sowie auf Fintecs und Kryptowerte spezialisiert.
Ihr Unternehmen
Haben Sie Personalmeldungen aus Ihrem Unternehmen? Dann sende Sie diese bitte an onlineredaktion@trend.at.