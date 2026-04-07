Sechs innere Antriebskräfte, die jede Führungskraft kennen sollte

In einem meiner Seminare für ein deutsches Industrieunternehmen saß ein Vertriebsleiter Mitte 40, der seit Jahren zuverlässig Top-Ergebnisse lieferte. Sein Chef hatte ihm gerade eine sechsstellige Bonuszusage für das nächste Geschäftsjahr präsentiert – und war sichtlich irritiert, als die Reaktion verhalten ausfiel.

Im Einzelgespräch erzählte mir der Mann: „Das Geld ist nett. Aber was mich wirklich antreibt, ist etwas anderes. Ich möchte, dass mein Team wächst. Ich möchte junge Leute entwickeln, die in fünf Jahren Positionen einnehmen, von denen sie heute nicht mal träumen.“

Sein Chef hatte das stärkste Motiv – Bedeutsamkeit durch monetäre Anerkennung – auf einen Menschen projiziert, dessen eigentlicher Antrieb Wachstum und sozialer Beitrag war. Die Folge: ein teurer Bonus mit minimaler motivationaler Wirkung. Keine Böswilligkeit, kein Managementfehler im klassischen Sinn – einfach ein blinder Fleck. Und dieser blinde Fleck kostet Unternehmen Millionen. Nicht weil Boni per se falsch wären. Sondern weil sie das falsche Motiv adressieren.